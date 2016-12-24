За месяц жители Мордовии перечислили мошенникам свыше 10 миллионов рублей

Как сообщает МВД по РМ, в феврале 2021 года жители Мордовии перечислили мошенникам свыше 10 миллионов рублей.

В органы внутренних дел республики с заявлениями о совершенных мошенничествах и кражах денежных средств с банковского счета обратились 98 местных жителей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила свыше 10 миллионов рублей. Более половины из этой суммы заявители лишились, пытаясь предотвратить несанкционированное списание или оформление на них кредита. Оставшиеся денежные средства заявители потеряли во время покупки или продажи различных товаров в сети Интернет.

Один из последних февральских случаев дистанционного мошенничества полицейские зафиксировали в Ковылкинском районе. Здесь в правоохранительные органы поступило заявление 34-летнего местного жителя. Он рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сообщил, что мошенники пытаются похитить с банковской карты горожанина денежные средства, и, чтобы это предотвратить, их необходимо перевести на безопасный счет. Ничего не заподозрив, мужчина совершил перечисление 97 тысяч рублей на номер, продиктованный злоумышленником. Затем, следуя указаниям лжесотрудника, он на своё имя оформил через мобильное приложение банка кредит в размере 550 тысяч рублей и также перевел полученную сумму по указанным реквизитам. После чего мошенник перестал отвечать на звонки, а горожанин, осознав, что его обманули, обратился в полицию.

А в Рузаевке к полицейским обратился 41-летний житель города. Мужчина рассказал, что нашел на популярном сайте бесплатных объявлений сообщение о продаже квадроцикла и решил его приобрести. Он по интернету связался с продавцом транспортного средства и договорился о покупке. Сделка включала в себя предоплату в размере 120 тысяч рублей и окончательный расчет после доставки квадроцикла в Мордовию из Владимирской области. Наш земляк перевел на указанный продавцом счет сумму предоплаты и написал ему об этом. Однако никакого ответа не последовало. Дальнейшие попытки связаться с продавцом также оказались безуспешными, и заявитель обратился в органы внутренних дел.

В настоящее время полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. Уважаемые граждане! Будьте бдительны при осуществлении дистанционных покупок, пользуйтесь только проверенными сайтами и выбирайте возможность оплаты при получении товара.