В Саранске юнцы украли из «сейфа» 1 миллион 300 тысяч рублей

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Следственный комитет по РМ в настоящее время расследует любопытное уголовное дело в отношении пятерых молодых жителей Саранска, троим из которых и вовсе от 14 до 16 лет. Они проходят подозреваемыми по делу о краже 1 миллиона 300 тысяч рублей!
По версии следствия, в феврале этого года компания саранских юнцов во главе с 18-летними Андреем Нестеровым и Андреем Брянцевым пришла в гости к своему знакомому сверстнику в квартиру на улице Татьяны Бибиной. Родителей у гостеприимного товарища в это время дома не было, поэтому молодые люди могли позволить себе оторваться на славу. Спиртное быстро ударило в голову, и юнцов потянуло на «подвиги». Гостям приглянулся стоящий в квартире железный ящик, в котором родители их малолетнего знакомого хранили ценности и сбережения. Открыть его для захмелевшей компании стало делом принципа. Внутри парней ждал богатый улов - более 1 миллиона 300 тысяч рублей наличными.
Завладев такой нескромной суммой денег, они устроили себе провинциальную «дольче вита» - сняли апартаменты в гостинице, накупили спиртного и дорогих закусок, бурно отметив нежданное обогащение. А на следующий день отоварились в магазинах техники по полной - купили себе самые дорогие смартфоны и гаджеты. Но воровская феерия длилась недолго - домой вернулись родители их приятеля и сразу же обнаружили пропажу денег. Последовало заявление в полицию и возбуждение уголовного дела по статье «Кража в особо крупном размере».
Когда правоохранители выяснили все обстоятельства преступления и нашли похитителей, юнцы уже успели потратить практически все сворованные деньги - потерпевшему вернули только 32 тысячи рублей.
Судом по ходатайству следователя СК в отношении двоих подозреваемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время всем соучастникам будет предъявлено обвинение.
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