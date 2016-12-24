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Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И.Д. Воронина
приглашает вас на мероприятие «ВСЯКАЯ ДУША ПРАЗДНИКУ РАДА!»
Масленица – один из самых радостных и веселых праздников на Руси. Праздничной считается вся масленичная неделя.
Уже думали, как провести эти дни?
Предлагаем вам и вашим детям погрузиться в мир веселого русского праздника на новой познавательно-развлекательной программе
«Всякая душа празднику рада»!
Вас ждут:
- увлекательный рассказ крестьянки Акулины про весенние русские праздники;
- старинные предметы быта и одежда русского населения мордовской земли;
- урок прядения нити из шерсти;
- театр Петрушки;
- народные игры;
- веселые танцы;
- мастер-класс по круговому ткачеству;
- чай с баранками.
Длительность мероприятия зависит от возраста участников (от 40 минут).
Программа проводится по заявкам 1-14 марта 2021 года.
Заказать программу и узнать подробности можно по телефону: 89610077249 (Седова Марина Николаевна).
Мероприятие проводится с соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. Ждём вас в музее!
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