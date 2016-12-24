Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И.Д. Воронина

приглашает вас на мероприятие «ВСЯКАЯ ДУША ПРАЗДНИКУ РАДА!»

Масленица – один из самых радостных и веселых праздников на Руси. Праздничной считается вся масленичная неделя.

Уже думали, как провести эти дни?

Предлагаем вам и вашим детям погрузиться в мир веселого русского праздника на новой познавательно-развлекательной программе

«Всякая душа празднику рада»!

Вас ждут:

- увлекательный рассказ крестьянки Акулины про весенние русские праздники;

- старинные предметы быта и одежда русского населения мордовской земли;

- урок прядения нити из шерсти;

- театр Петрушки;

- народные игры;

- веселые танцы;

- мастер-класс по круговому ткачеству;

- чай с баранками.

Длительность мероприятия зависит от возраста участников (от 40 минут).

Программа проводится по заявкам 1-14 марта 2021 года.

Заказать программу и узнать подробности можно по телефону: 89610077249 (Седова Марина Николаевна).

Мероприятие проводится с соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. Ждём вас в музее!