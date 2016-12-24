Смотрите в марте!

Культура

Репертуар Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева РМ
(г. Саранск, ул. Б.Хмельницкого, 36, здание Театра оперы и балета).
Тел.: 23-21-16, 23-43-08, 47-25-93. Сайт театра: www.muzteatr-saransk.ru

6 марта, сб.
17.00 И. Штраус "Летучая мышь" (12+). Оперетта в 3-х действиях. Цена билетов -200-500 руб.

7 марта, вс.
17.00 Международному женскому дню посвящается:

«Музыка весны и любви» (6+)
Концерт с участием солистов-вокалистов, солистов и  артистов балета, артистов хора и симфонического  оркестра Музыкального театра им. И.М. Яушева. Дирижёр – Максим Акулов. Цена билетов -200-500 руб.

13 марта, сб.
17.00 А. Семёнов "Старинные амуры" (12+) . Музыкальная комедия в 2-х действиях. Цена билетов -200-500 руб.

14 марта, вс.
11.00 "Храбрый портняжка" (0+). Музыкальная сказка по пьесе В. Илюхова и В. Ткачёва. Цена билетов - 150-300 руб.

14 марта, вс.
17.00 Ц. Пуни "Эсмеральда" (12+). Балет в 2-х действиях. Цена билетов -200-500 руб.

20 марта, сб.
17.00 А. Колкер "Труффальдино из Бергамо" (12+). Мюзикл в 2-х действиях. Цена билетов -200-500 руб.

21 марта, вс.
11.00 "Как Настенька чуть кикиморой не стала" (0+). Музыкальная сказка по пьесе В. Илюхова. Цена билетов -150-300 руб.

21 марта, вс.
17.00 Л. Минкус "Дон Кихот" (6+). Балет в 3-х действиях. Цена билетов -200-500 руб.

27 марта, сб.
17.00 О. Фельцман "Тётушка Чарли" (12+). Музыкальная комедия в 2-х действиях. Цена билетов -200-500 руб.

28 марта, вс.
17.00 П. Чайковский"Щелкунчик" (6+). Балет в 2-х действиях. Цена билетов -200-500 руб.

Обращаем ваше внимание, что в репертуаре возможны изменения!

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