Стильных мужчин стало больше!

В одном из самых модных столичных ресторанов журнал «GQ» собрал звездных гостей на светскую вечеринку в честь оглашения списка «100 самых стильных мужчин». И в этот раз их количество превысило традиционную сотню, потому что первое место пришлось поделить между двумя мужчинами!

Главной темой обсуждений (от этого пока никуда не уйдешь) стал все тот же пресловутый коронавирус. Всем гостям вечеринки на входе измеряли температуру, предлагали защитные комплекты из маски и перчаток и напоминали о безопасной дистанции, а по всем углам стояли санитайзеры. Да, пожалуй, ни одно мероприятие сейчас не обходится без перетирания этой уже набившей оскомину темы, которая по-прежнему остается актуальной вот уже целый год. В этот раз гости мероприятия обменивались информацией, кто уже переболел, у кого сколько антител, кто сделал прививку, а самое главное - когда уже все это закончится и наконец откроют границы?

Конечно, не забывали звезды о том, ради чего они сегодня здесь собрались. Филипп Киркоров приехал на мероприятие в черном костюме и белой рубашке (это на сцене можно перья и стразы, а здесь все по дресс-коду!).

- Я зарекомендовал себя как икона стиля на многие годы вперед - просто находишься вне категории, - с улыбкой поделился с нами Филипп Бедросович. - Да, мне можно и так! Тем более что я сегодня гость.

Только Филипп Киркоров ошибся: его персона есть в списке самых стильных - точно так же, как и в прошлые годы. Ведь сложно не назвать стильным того, у кого - самая большая гардеробная и наряды - из самых последних коллекций самых именитых дизайнеров.

Кстати, на мероприятии артиста сопровождала очаровательная блондинка - Наталья Гордиенко. Это она будет представлять Молдову на предстоящем международном конкурсе «Евровидения», а Киркоров будет всячески помогать ей побороться за первое место в конкурсе.

Не будем вас больше томить - и скажем, кто занял верхнюю строчку этого стильного рейтинга. Первое место поделили между собой Александр Гудков и Иван Дорн. Причем Гудков был на мероприятии и пришел на него немного взлохмаченным. Но те, кто подумал, что телеведущий забыл причесаться, ошиблись: это все - слагаемые его образа и стиля.

На сцену за наградой также поднялся Илья Прусикин - солист группы «Little Big». Многие о нем узнали в прошлом году, когда этот музыкальный коллектив был выбран в качестве представителя России на конкурсе «Евровидения» (напомним, что конкурс не состоялся из-за пандемии, а приготовленная для конкурса композиция наших ребят «Uno», под которую танцевала не только вся наша страна, но и добрая половина Европы, по просмотрам быстро заняла первое место среди всех представленных на «Евровидение» песен, далеко опередив конкурентов). На мероприятии он был в зелено-голубом клетчатом костюме и, как всегда, выделялся среди других гостей. Кстати, от нашей страны официально имя участника «Евровидения» пока не названо, но в прошлом году звучали обещания, что это снова будут «Little Big». Должны же они показать европейской аудитории, на что способны!

В список самых стильных вошел также популярный молодой исполнитель Niletto. Его хит «В мире людей» в прошлом году покорил миллионы слушателей.

Валерия Хващевская, фото пресс-службы премии