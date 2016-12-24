В новой «Точке роста» будут изучать химию, физику и биологию

Социум

В рамках реализации национального проекта «Образование» в этом году в школах восьми районов Мордовии планируется открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Среди них - Инсарская СОШ № 2, где в 2021 году будет также проведен ремонт спортивного зала.

В Инсарском районе новая «Точка роста» станет уже четвертой по счету после СОШ № 1, Сиалпятинской и Нововерхисской школ. Необходимое оснащение и оборудование должно поступить на сумму 1,5 миллиона рублей. В отличие от предыдущих главными направлениями нового центра будут такие предметы, как химия, физика и биология.

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