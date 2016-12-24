Свыше 50 процентов поставок в рамках госзакупок идет из-за пределов Мордовии

Совещание по инвестиционным нишам в Мордовии провел 26 февраля Врио Главы РМ Артём Здунов. По мнению руководителя республики, инвестиционные возможности региона используются крайне неэффективно. Кроме того, иногородние поставщики лидируют при осуществлении госзакупок для нужд республики. «Так быть не должно! В Мордовии производится или может быть произведено почти всё необходимое для жителей региона, но свыше 50 процентов поставок в рамках госзакупок идет из-за пределов республики», - сказал Артём Здунов и поручил министерству экономики, торговли и предпринимательства РМ возглавить работу по созданию инвестиционных паспортов муниципальных образований и исчерпывающей базы местных производителей.

В первую очередь Артём Здунов предложил использовать по максимуму возможности наших товаропроизводителей. «Например, мягкий инвентарь для больниц и учреждений соцобеспечения, текстиль, белье. Минздрав должен подсчитать экономическую выгоду, возможность создания единого комбината-прачечной, которая на качественном уровне будут оказывать эти услуги, как практикуется во многих регионах. Плюс – это новые рабочие места. Всё, что называется, «под ногами», а мы не можем взять!» - подчеркнул Врио Главы Мордовии. В качестве примера упущенных возможностей Артём Здунов назвал отсутствие местной типографии на рынке полиграфических услуг, местных производителей детских городков, спортивных комплексов и прочей составляющей при закупках для реализации программ комплексного благоустройства. «С местными производителями и поставщикам в этом случае можно контракты жизненного цикла заключать, они в дальнейшем будут свои конструкции обслуживать, содержать», – отметил руководитель региона.

Также Артём Здунов поручил первому заместителю Председателя Правительства РМ Владимиру Сидорову изучить вопрос применения на промышленных предприятиях республики полезных неметаллических ископаемых, имеющихся на территории Мордовии. «Некоторые наши крупные предприятия песок, известь для своих производств завозят из соседних областей – почему так происходит? Изучите вопрос, это же наши резервы экономического роста!»

Эти и другие вопросы использования местных полезных ископаемых на созданных в республике высокотехнологичных производствах Врио Главы Мордовии поручил проработать Минпрому, Технопарку и научным объединениям МГУ им. Огарева.