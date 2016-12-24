Куда девались десятки миллиардов?

Артём Здунов сделал интригующие заявления на заседании коллегии судей РМ

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 25 февраля принял участие в итоговой коллегии судей Республики Мордовия. Руководитель региона, открывая заседание, напомнил, что Президент России В.В. Путин на всероссийском совещании судей обозначил конкретные задачи, которые стоят перед судейским корпусом. Это повышение доступности правосудия для граждан, обеспечение открытости деятельности судов, формирование единообразной судебной практики, оптимальное распределение служебной нагрузки судей.

«В тяжёлый период пандемии судебная система действовала без сбоев и с максимальной отдачей. Достаточно сказать, что в прошлом году было рассмотрено больше дел, чем в 2019 году (свыше 130 тысяч). Граждане и бизнес стали чаще обращаться именно за судебной защитой – это подтверждает рост доверия к судебным процедурам и правовую дисциплинированность наших граждан», - отметил Врио Главы Мордовии.

Не обошел вниманием Артём Здунов и проблемы, с которыми сталкивается судебная система республики. Это кредиторская задолженность республиканского бюджета по мировой юстиции, а также условия размещения мировых судей.

«Мы видим, что долги нарастали снежным комом, правительство республики должно было как-то реагировать, разработать план выхода из этой ситуации. Но я бы не сказал, что средств нет, - подчеркнул Артём Алексеевич. – Мы сейчас всерьез разбираемся, куда руководством правительства девались эти средства, потому что они поступали. Кроме того, брались огромные кредиты. При этом по ЖКХ и по судебной системе у бюджета большие долги. Мы будем все это выяснять, и когда дойдет очередь до органов правосудия, прошу судейский корпус внимательнее к этому отнестись. Потому что иногда получается: человек вроде бы наказан, а средства не возвращены. А эти деньги вынуты из народного хозяйства, это деньги налогоплательщиков! Такие дела наверняка будут: не бывает такого, что десятки миллиардов куда-то ушли, а никто не виноват!»

Руководитель республики пообещал, что вопросы материально-технического обеспечения и размещения мировых судей будут решаться поэтапно. Но допускать ситуации, когда суды в течение полутора месяцев не могли отправлять уже вынесенные судебные решения из-за отсутствия средств на закупку почтовых марок, - нельзя ни в коем случае.

«По этому поводу я хотел бы в ближайшее время выслушать позицию министра юстиции республики и самого Правительства – почему сложилась такая ситуация с задолженностью, - отметил Артём Здунов. – Будем конкретно разбираться. Сразу решить все проблемы, конечно, не получится, но мы должны иметь четкий план с обозначением приоритетных, не терпящих отлагательства вопросов. Благодарю судейский корпус за профессиональную работу. Желаю вам успехов и всего самого доброго».

О задачах судебной системы в 2021 году на заседании коллегии доложил исполняющий обязанности председателя Верховного Суда Республики Мордовия Алексей Лукшин.