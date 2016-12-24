«Вы хотите саботаж у нас здесь устроить?»

Премьер-министр республики Владимир Сушков попал под жесткую критику со стороны руководителя Мордовии Артёма Здунова

Для премьер-министра республики Владимира Сушкова минувшая неделя выдалась не из легких. Он попал под жесткую критику со стороны руководителя Мордовии Артёма Здунова. Что примечательно, эта критика была обличена в абсолютно корректную форму и носила четко аргументированный характер. И от этого становилась по-настоящему разительной…

Полмиллиарда рублей на ветер

Начало всему положила встреча врио Главы Мордовии Артёма Здунова с вице-президентом - директором макрорегионального филиала «Волга» ПАО Ростелеком Иваном Зимой. В частности, речь шла о создании в Мордовии к чемпионату мира по футболу систем «Безопасный город» и «Безопасный интеллектуальный регион». Выяснилось, что республика задолжала Ростелекому внушительные суммы, при этом жители Мордовии остались с неработающими и уже морально устаревшими камерами фото- и видеофиксации. Вопросы о том, как регион вошел в дорогостоящий проект без соответствующего финансового обоснования и за чей счет будут выплачиваться долги перед подрядчиком ещё пять лет за неработающую, по сути, систему, Артём Здунов задал Председателю Правительства Мордовии Владимиру Сушкову.

Иван Зима рассказал предысторию вопроса. Комплексы фото- и видеофиксации устанавливались, когда республика готовилась к чемпионату мира по футболу. И на время проведения мундиаля система работала. Однако впоследствии Правительство Мордовии финансовые обязательства выполнять перестало. «Мы построили систему интеллектуального видеонаблюдения, она отработала на мероприятиях чемпионата мира, потом за неуплату была выключена и сейчас фактически не работает. Мы периодически проверяем работоспособность системы, но для экономии отключен канал связи. При этом ежемесячно за обслуживание у республики накапливается по 2 миллиона долгов. Хотелось бы понять - нужна ли эта система региону? Если нет, может быть, все отключить и расторгнуть договор? Сумма долга уже 65 миллионов рублей...»

В ходе обсуждения выяснилось, что ежемесячное обслуживание неработающих камер и невыплаченные долги за их установку могут обойтись бюджету республики в сумму порядка полумиллиарда рублей. Артём Здунов задал резонный вопрос Председателю Правительства Владимиру Сушкову - как регион собирался оплачивать эти расходы и что глава кабинета министров планирует делать в этой связи сейчас. «То есть за неуплату Ростелеком может снять все камеры и оборудование, а республика ещё останется должна! Владимир Федорович, вы этого добиваетесь? Тогда почему не платите?»

Владимиру Сушкову было поручено оперативно представить руководителю региона конкретные предложения - как республика будет расплачиваться по этим и другим долговым обязательствам.

250 миллионов вернули обратно в федеральный бюджет

Второй громоподобный раскат прозвучал уже при обсуждении хода реализации в Мордовии национальных проектов. «У меня большой вопрос к вам, Владимир Федорович, - обратился к премьер-министру на совещании Артём Здунов. - Мы что? Провалили реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»? Я смотрю на средства, которые поступили к нам и которые мы отправили назад. 250 миллионов вы вернули обратно в федеральный бюджет. Я ездил недавно в Ардатовский район, Кочкуровский район, ко мне подходят дорожники и спрашивают - а где наши деньги? Вы эти долги кому хотите оставить? Из дорожного фонда изъято 1 миллиард 245 миллионов рублей (средства были направлены на другие статьи расходов республиканского бюджета - прим. ред.). Это было ваше решение? И не восстановили до конца года эти деньги, что обязаны были сделать по закону. При этом мы должны дорожникам, мы должны ремонтным службам, сервисным службам. Дороги убираются, смотрите, какие снегопады. А им три месяца не платятся деньги. Что такое происходит? Вы хотите саботаж у нас здесь устроить? Занимайтесь решением этих вопросов, потому что это ваша личная ответственность. Особенно когда речь идет о зарплатах людям. Вы зарплату получаете? Получаете. Вот и они тоже должны получать».

Обманутых организаций очень много

И третий акт последовал 20 февраля на оперативном совещании с членами Правительства Мордовии. Врио Главы РМ Артём Здунов заслушал тех министров, кому на неделе были даны поручения.

«У нас по содержанию дорог (я поднимал этот вопрос несколько дней назад) неоплата идет в связи с тем, что средства дорожного фонда были выведены, - напомнил Артём Здунов. - Решение мы нашли. Когда у нас люди получат там зарплату?»

Как доложил вице-премьер - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктор Цыганов, 50 млн рублей уже направлены в адрес подрядчиков, ещё 50 будут перечислены в первый рабочий день после праздников - 24 февраля.

В целом тема долгов республики, кредиторской задолженности правительства региона перед поставщиками работ и услуг продолжает оставаться одной из главных в повестке работы руководителя региона. В поездках Артёма Здунова по республике выясняется, что обманутых организаций очень много, в районах люди обращаются к руководителю региона с просьбой помочь им в этой ситуации. Но проблема состоит в том, что не все долговые обязательства были оформлены документально, в некоторых случаях работы выполнялись без какого-либо договорного обоснования, под честное слово Председателя Правительства и других ответственных лиц.

«Я каждый раз сталкиваюсь с тем, что ко мне в районах подходят люди и говорят: нам не заплатили, нас обманули, что нам делать, - возмутился врио Главы республики. - Представьте мне перечень кредиторской задолженности. Если ее нет, если кто-то там каким-то образом договорился - значит, по адресу проживания Председателя Правительства пусть идут и деньги просят, республика здесь ни при чем. Где республика должна была, где есть документы - мы будем с этим разбираться, но тоже, конечно, через проверки, через суд. Долги прошлых периодов нечего переносить на будущие поколения!»



