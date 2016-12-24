Оставили на свободе

За «кадровую» махинацию известный в республике адвокат получил 3 года условно

57-летний Владимир Майоров - председатель коллегии адвокатов «Краснослободский юридический центр» Адвокатской палаты Мордовии - на неделе выслушал приговор по своему делу. Оперативники УФСБ по РМ взяли его в сентябре прошлого года после получения денежных средств в размере 700 тысяч рублей. За эту сумму Майоров пообещал 30-летнему мужчине решить вопрос о положительной сдаче им квалификационных экзаменов и последующем беспрепятственном получении статуса адвоката.

Как было установлено в ходе следствия, во время неоднократных телефонных разговоров и встреч в августе и сентябре прошлого года Майоров доверительно рассказывал соискателю, что хорошо знаком с людьми из руководящего состава Адвокатской палаты Республики Мордовия. Поэтому вопрос с получением статуса адвоката решится быстро - надо только отблагодарить там кого следует. Стоимость входного билета в адвокатское сообщество была определена в 700 тысяч рублей. При этом Майоров заведомо не намеревался исполнять взятые на себя обязательства, а решил просто пополнить свой личный бюджет за счет доверчивого протеже. Противоправные действия председателя коллегии адвокатов не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, так как были пресечены сотрудниками УФСБ по РМ. После получения денег от претендента, действовавшего в рамках проводимого сотрудниками спецслужбы оперативно-разыскного мероприятия, 57-летнего адвоката взяли с поличным.

Заметим, что Владимир Майоров возглавлял «Краснослободский юридический центр» с 2010 года и при этом являлся членом Совета Адвокатской платы Мордовии - он четырежды избирался в состав этого органа. Награжден почетной грамотой Федеральной палаты адвокатов РФ и медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» II степени.

После задержания опытный адвокат сразу понял, в какой переплет он попал, и не стал отпираться от обвинения в покушении на мошенничество - мужчина признал вину и в качестве «поощрения» за благоразумие был отправлен под домашний арест.

На прошлой неделе последовал приговор. Владимиру Майорову было назначено сравнительно мягкое наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на аналогичный срок.