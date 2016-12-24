Погашение задолженности правительства региона перед поставщиками работ и услуг остается одной из главных тем в работе Артёма Здунова

20 февраля на оперативном совещании с членами Правительства Артём Здунов заслушал тех министров, кому на этой неделе были даны поручения. Многие их этих поручений связаны с выполнением республикой финансовых обязательств. В частности, в трудной ситуации сейчас оказались организации, которые занимаются содержанием автомобильных дорог.

«У нас по содержанию дорог (я поднимал этот вопрос несколько дней назад) неоплата идет в связи с тем, что средства дорожного фонда были выведены, - напомнил Артём Алексеевич. - Решение мы нашли. Когда у нас люди получат там зарплату?»

Как доложил зампред регионального правительства – министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктор Цыганов, 50 млн. рублей уже направлены в адрес подрядчиков, ещё 50 будут перечислены в первый рабочий день после праздников - 24 февраля.

В целом тема долгов республики, кредиторской задолженности правительства региона перед поставщиками работ и услуг продолжает оставаться одной из главных в повестке работы руководителя региона. В поездках Артёма Здунова по республике выясняется, что обманутых организаций очень много, в районах люди обращаются к руководителю региона с просьбой помочь им в этой ситуации. Но проблема состоит в том, что не все долговые обязательства были оформлены документально, в некоторых случаях работы выполнялись без какого-либо договорного обоснования, под честное слово Председателя Правительства и других ответственных лиц.

«Я каждый раз сталкиваюсь с тем, что ко мне в районах подходят люди и говорят: нам не заплатили, нас обманули, что нам делать, - возмутился Врио Главы республики. – Представьте мне перечень кредиторской задолженности. Если ее нет, если кто-то там каким-то образом договорился – значит, по адресу проживания Председателя Правительства пусть идут и деньги просят, республика здесь ни при чем. Где республика должна была, где есть документы – мы будем с этим разбираться, но тоже, конечно, через проверки, через суд. Долги прошлых периодов нечего переносить на будущие поколения!»

Также на оперативном совещании была продолжена тема своевременного строительства объектов в рамках реализации национальных проектов. Министр строительства Виктор Цыганов отчитался перед руководителем республики, в какие сроки будут сданы объекты этого года, и заверил, что все контракты с подрядными организациями будут подписаны до 31 марта.