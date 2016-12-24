В оперативной разработке
Общее число задержанных по делам о несанкционированной акции 23 января в Саранске достигло 9 человек
Погашение задолженности правительства региона перед поставщиками работ и услуг остается одной из главных тем в работе Артёма Здунова
20 февраля на оперативном совещании с членами Правительства Артём Здунов заслушал тех министров, кому на этой неделе были даны поручения. Многие их этих поручений связаны с выполнением республикой финансовых обязательств. В частности, в трудной ситуации сейчас оказались организации, которые занимаются содержанием автомобильных дорог.
«У нас по содержанию дорог (я поднимал этот вопрос несколько дней назад) неоплата идет в связи с тем, что средства дорожного фонда были выведены, - напомнил Артём Алексеевич. - Решение мы нашли. Когда у нас люди получат там зарплату?»
Как доложил зампред регионального правительства – министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктор Цыганов, 50 млн. рублей уже направлены в адрес подрядчиков, ещё 50 будут перечислены в первый рабочий день после праздников - 24 февраля.
В целом тема долгов республики, кредиторской задолженности правительства региона перед поставщиками работ и услуг продолжает оставаться одной из главных в повестке работы руководителя региона. В поездках Артёма Здунова по республике выясняется, что обманутых организаций очень много, в районах люди обращаются к руководителю региона с просьбой помочь им в этой ситуации. Но проблема состоит в том, что не все долговые обязательства были оформлены документально, в некоторых случаях работы выполнялись без какого-либо договорного обоснования, под честное слово Председателя Правительства и других ответственных лиц.
«Я каждый раз сталкиваюсь с тем, что ко мне в районах подходят люди и говорят: нам не заплатили, нас обманули, что нам делать, - возмутился Врио Главы республики. – Представьте мне перечень кредиторской задолженности. Если ее нет, если кто-то там каким-то образом договорился – значит, по адресу проживания Председателя Правительства пусть идут и деньги просят, республика здесь ни при чем. Где республика должна была, где есть документы – мы будем с этим разбираться, но тоже, конечно, через проверки, через суд. Долги прошлых периодов нечего переносить на будущие поколения!»
Также на оперативном совещании была продолжена тема своевременного строительства объектов в рамках реализации национальных проектов. Министр строительства Виктор Цыганов отчитался перед руководителем республики, в какие сроки будут сданы объекты этого года, и заверил, что все контракты с подрядными организациями будут подписаны до 31 марта.
Общее число задержанных по делам о несанкционированной акции 23 января в Саранске достигло 9 человек
Судьбу трехфазного режима работы светофоров в Саранске решат в феврале
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
Следственный комитет по РМ определил виновника самой крупной по числу погибших дорожной аварии, произошедшей в Саранске летом прошлого года
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Кочкуровский район республики
Врио Главы Мордовии отметил, что на уровне региона практически ничего не делается для поддержки уникального производства
Руководство компании «Мордоввторсырье» заподозрили в хищении 7,5 миллиона рублей
Мэр Саранска считает, что горожане рано стали пренебрегать антивирусными мерами безопасности
В республике нашли свыше 500 объектов, которые активно используются, а налоги от них в казну не попадают
Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Большеберезниковский район