Налоговые «невидимки»

В республике нашли свыше 500 объектов, которые активно используются, а налоги от них в казну не попадают

19 февраля Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание, на котором обсуждалось состояние дел по объектам незавершенного строительства в республике. Оказалось, что в Мордовии их более 1270, в них вложено более 16,5 миллиарда рублей, большая часть из этих объектов –достроенные и используемые собственниками. Эти «невидимки», исправно потребляющие все коммунальные и другие инфраструктурные блага, остаются вне досягаемости налоговых органов и, как следствие - паразитируют на территории муниципальных образований, не принося в местные бюджеты столь необходимые платежи.

По информации исполняющего обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства РМ, большая часть недостроенных объектов находится на балансе Минстроя, МинЖКХ и администрации городского округа Саранск – их более 900 с объемом вложенных средств около 15 млрд. рублей. «В 2020 году 64 объекта планируем достроить, на это потребуется 2,7 млрд. рублей», - заявил Алексей Грибанов. Однако на вопрос Артёма Здунова об источнике этих средств не смогли ответить ни представители Минфина, ни Минстроя.

Не был получен руководителем региона и ответ от членов кабмина на вопрос о причинах непостановки на налоговый учет свыше 500 объектов, которые построены, но не введены в эксплуатацию - это 40% от всего недостроя. Внятного объяснения на этот счет не прозвучало и от председателя Госкомитета имущественных и земельных отношений Мордовии Алексея Фонова. «507 объектов, которые построены, активно используются, а налоги в казну не попадают! Кто-то их прячет, а потом главы муниципальных образований ищут деньги на социальные нужды. Эти «недострои», скорее всего, пользуются всей созданной жилищно-коммунальной инфраструктурой, но делают это без договоров, получается. За чей счёт?» - задал резонный вопрос руководитель региона и поручил в сжатые сроки предоставить ему информацию о причинах и ответственных за происходящее.

Артём Здунов отметил тот факт, что нескоординированная работа правительства может сказаться и на своевременном вводе в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, возводимых в республике в рамках национальных проектов. Это хирургический корпус Республиканской детской больницы, детские сады, дороги. «Вы встречаетесь только в моем кабинете, между собой не общаетесь?» - спросил он членов республиканского правительства, присутствующих на совещании. «Это национальные проекты, а вы друг на друга киваете, ничего не знаете! Завтра доложите о том, каким образом будете реализовывать нацпроекты – всё от контрактации до освоения средств», - обратился Артём Здунов к министру строительства, транспорта и дорожного хозяйства Виктору Цыганову. И поручил старшему советнику Главы Мордовии Инсафу Хайруллину ввести в практику еженедельные планерки с членами кабмина по исполнению национальных проектов.

До конца марта правительству поручено подготовить детальный план по сокращению количества недостроенных объектов в республике, провести их полную инвентаризацию, особо обратив внимание на те, ввод которых в эксплуатацию имеет важное значение для жителей. «Если эти объекты нужны людям, значит, нужно их достраивать в первоочередном порядке!» - обозначил свою позицию Артём Здунов.