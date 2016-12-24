«Весь мир должен видеть продукцию Мордовии!»

Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой побывал в Ардатовском районе

Встречи руководителя республики начались с посещения ООО «МАПО «Ардатов» - одного из крупнейших сельскохозяйственных предприятий в районе. Хозяйство успешно занимается растениеводством - выращиванием зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы. В последние годы сельхозпредприятие начало возделывать новые культуры - рапс и кукурузу на зерно. Кроме того, МАПО «Ардатов» занимается и молочным животноводством. На предприятии работают около 350 человек - это жители сел Пиксяси, Низовка и других населенных пунктов района.

Врио Главы Мордовии осмотрел молочно-товарную ферму в селе Пиксяси, побеседовал с директором предприятия Юрием Евдокимовым и главой Ардатовского района Александром Антиповым о направлениях дальнейшего развития сельскохозяйственного производства. «Такие предприятия, которые дают рабочие места сельским жителям, очень нужны, - сказал Артём Здунов. - Сейчас я знакомлюсь с районами республики, их потенциалом, мы должны по каждому из них знать, какие рабочие места там можно создавать, какие производства размещать, чем мы можем помочь бизнесу».

В райцентре лидер республики посетил новый детский сад на 250 мест, построенный по национальному проекту «Демография». Артём Здунов высоко оценил условия, созданные для малышей, - в новом здании есть все возможности для их гармоничного развития. Здесь обустроены спортивный зал с тренажерами и различным спортивным оборудованием, скалодром, мастерская художественного творчества, музыкальный зал, театральная студия, центр конструирования, моделирования и робототехники, бассейн и т.д. Для детей с нарушениями речи организована специализированная группа компенсирующей направленности.

На территории дошкольного учреждения расположены игровые и спортивные площадки, летний театр, метеостанция. Для обеспечения безопасности детей и персонала установлено видеонаблюдение, имеется автоматическая система противопожарной безопасности. Врио

Главы Мордовии побеседовал с воспитателями и отметил, что новый ардатовский детский сад - один из лучших в республике.

Затем Артём Здунов осмотрел в райцентре площадку, где в этом году будет построен плавательный бассейн. Сейчас на этом месте - ледовый корт, на котором тренируются хоккеисты. Лидер республики пообщался с юными спортсменами и их тренером, ему рассказали, что хоккейная команда Ардатовского района выступает весьма успешно.

«Когда начнется строительство бассейна, и ледовый корт, и баскетбольную площадку, которые сейчас здесь располагаются, обязательно надо сохранить, перенести в другое, не менее удобное место, - сказал врио Главы Мордовии. - Вам нужно продолжать заниматься и завоевывать новые победы. Успехов вам!»

В Ардатовской ДЮСШ руководитель республики побеседовал с тренерами и подчеркнул, что поддержка спорта в районах республики будет продолжена. Местное начальство не преминуло упомянуть, что команда района в свое время четырежды становилась победителем малых Олимпийских игр Республики Мордовия. «Надо возродить традицию проведения таких соревнований!» - в ответ предложил руководитель Мордовии.

Между тем в районном Доме культуры к приезду лидера республики была развернута выставка ремесел. Артёма Здунова заверили, что местный Дом культуры - это настоящий храм искусств, где есть зрительный зал на 300 посадочных мест с цифровым и аудиовизуальным оборудованием, театральная и музыкальные студии, хореографический зал, столярная и швейная мастерские, кабинет робототехники, помещения для многочисленных кружковых занятий.

Врио Главы Мордовии с большим интересом изучил выставку, на которой были представлены изделия народных промыслов. Ардатовский район известен своими умельцами, одни только урусовские мастера чего стоят - их валенки носят жители почти во всех регионах страны!

«Вы работаете с народными умельцами? Провели вебинар по их обучению торговле на электронных площадках? - спросил Артём Здунов у исполняющего обязанности министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексея Грибанова. - Это зона вашей ответственности. Народным мастерам надо помогать в реализации их изделий. Весь мир должен видеть продукцию Мордовии!»

В самом Ардатове в этом году планируется благоустроить Базарную площадь. Деньги на преображение центральной площади райцентр получил благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек». Обновленная территория станет связующим звеном между разрозненными частями города, здесь появится возможность проводить различные культурно-массовые мероприятия. Артёму Здунову рассказали, что «изюминкой» новой площади будет светодиодная панель, установленная перед сценой, на которой будут в интерактивном режиме высвечиваться названия населенных пунктов района.

Врио Главы Мордовии подчеркнул, что проект должен быть реализован максимально качественно, чтобы люди поставили ему самую высокую оценку. «Постарайтесь закупить все составляющие для модернизации с максимальным гарантийным сроком - это важно для последующей эксплуатации», - заметил он.

На Ардатовском светотехническом заводе врио Главы Мордовии осмотрел ключевые производственные площадки и обсудил с руководством предприятия планы по загрузке производства и реализации новых инвестпроектов. Предприятие выпускает широкий спектр осветительных приборов, используемых для освещения промышленных, сельскохозяйственных, административно-общественных, бытовых помещений, а также уличных и садово-парковых светильников. Номенклатура изделий составляет на сегодняшний день более 3 тысяч наименований. Сейчас на заводе, который является градообразующим предприятием для Ардатовского района, работают 555 человек. В 2020 году здесь разработали и внедрили в производство 554 новых изделия, в том числе востребованные в период пандемии коронавируса бактерицидный рециркулятор и светильник-рециркулятор.

Ну и конечно, Артём Здунов посетил дом-музей Степана Эрьзи в селе Баево. Он представляет собой деревянную избу с наличниками на окнах, украшенными характерной для мордовских сел резьбой. В 2018 году за счет спонсорской помощи сенатора Владимира Литюшкина к зданию был пристроен выставочный зал, в котором сейчас представлены 30 3D-копий работ великого мастера.

Экспозиция, с которой ознакомился врио Главы Мордовии, основана на документальных материалах и фотографиях, здесь представлены личные вещи скульптора, образцы материалов, с которыми он работал. Дополняют все предметы мордовского декоративно-прикладного искусства - костюм эрзянки, образцы национальной вышивки, воссоздающие атмосферу жизни эрзянской крестьянской семьи.

Руководителю республики рассказали, что ежегодно дом-музей посещают более 2,5 тысячи человек. Гостям предлагаются блюда национальной кухни, конные прогулки, поездки в фаэтоне или на санях. В одном из выставочных залов планируется на постоянной основе организовать проведение творческих мастер-классов для детей. «Установим мини-ткацкие станки, на которых можно плести популярные среди молодежи «фенечки», здесь же организуем выставку-продажу изделий местных умельцев», - пояснили авторы проекта. Артём Здунов идею одобрил - нужно использовать все возможности для повышения туристической привлекательности мордовской глубинки.

А в завершение рабочей поездки в Ардатовский район Артём Здунов дал старт «Лыжне России». Врио Главы республики признался, что ему очень хотелось посмотреть, как проходит это мероприятие в районах республики. «Спасибо, что пришли, что привели сюда детей и внуков, - обратился Артём Алексеевич к участникам соревнований. - Всем желаю удачи на лыжне!»

Лыжную гонку руководитель республики провел результативно, придя к финишу одним из первых. Примеру Артёма Здунова последовали и остальные участники, в том числе и члены Правительства республики - и.о. министра экономики Алексей Грибанов и министр спорта Александр Савилов.