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В Мордовии депутатский корпус по итогам выборов может заметно обновиться
10 февраля полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетил Мордовию с рабочей поездкой. Он провел встречу с Врио Главы РМ Артёмом Здуновым и рабочие совещания, в ходе которых была затронута, в том числе, тема предстоящих выборов, которые пройдут в Единый день голосования.
В сентябре этого года жители республики будут выбирать Главу РМ, депутатов Госсобрания РМ, а также депутатов местных органов власти. Региональные выборы пройдут одновременно с голосованием за депутатов Госдумы России.
«Самое главное, чтобы выборы всех уровней в округе прошли открыто, конкурентно и легитимно», – сказал Игорь Комаров.
В Мордовии депутатский корпус по итогам выборов может заметно обновиться.
- Изменения однозначно будут, но не ради изменений, - отметил Врио Главы РМ Артём Здунов. - Речь идет об омоложении состава и смене определенных депутатов в корпусе. Мы пойдем по классической технологии кадрового резерва и кадрового конкурса. Ведь, кто-то пришел в законодательный орган со своей повесткой. Важно посмотреть, как они отработали эту повестку. Они должны встретиться с избирателями, рассказать, как реализованы их наказы. Осталось время до конца сентября, чтобы подвести итоги. Кто-то хочет попасть в законодательный орган, у него есть своя законодательная повестка. Поэтому мы будем внимательно знакомиться с кандидатами. С каждым из них я уже провожу встречи.
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