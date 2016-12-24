Нет реального движения вперед

Мордовия, год 2020
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Артём Здунов раскритиковал работу ответственных за развитие спорта в Мордовии
9 февраля Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание по развитию спортивной сферы в республике. Речь шла об исполнении поручений, которые были даны министерству спорта Мордовии больше месяца назад. Они касались вопросов оптимизации работы отрасли и ее финансового обеспечения.
Доклад, представленный министром спорта, молодежной политики и туризма Мордовии Александром Савиловым, Артёма Здунова не удовлетворил. В частности, руководитель республики усомнился в эффективности представленного плана по обеспечению загрузки объектов спортивной инфраструктуры региона: «Составление и утверждение перспективного бизнес-плана у вас запланировано на февраль 2021 года, в то время как он должен уже вовсю реализовываться». Кроме того, нет внятного плана по наращиванию бюджетными спортивными учреждениями объемов собственных доходов, хотя такая задача перед министерством, курирующим отрасль, ставилась.
Работу, проведенную по обеспечению загрузки объектов спортивной инфраструктуры, в том числе стадиона «Мордовия Арена», спортивными и культурно-массовыми мероприятиями, Артём Здунов также признал недостаточной. Нет реальных продвижений и по развитию в регионе новых перспективных видов спорта, таких как – регби, мотоциклетный спорт, нет конкретных шагов и по возрождению спидвея в Саранске.
Руководитель республики потребовал в короткие сроки представить детальные планы по достижению всех поставленных целей по развитию спортивной отрасли в Мордовии, возглавить эту работу поручено Председателю Правительства региона Владимиру Сушкову.
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