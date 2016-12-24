Уборочные страдания

Расчистка города от снега проводится круглосуточно, но снежные завалы тают слишком медленно

В субботу на совещании у врио Главы Мордовии Артёма Здунова с региональным правительством был заострен вопрос безопасности на дорогах. Руководитель республики обратил внимание присутствующих на ряд крупных дорожно-транспортных происшествий, случившихся за последнее время. Немалую роль в проблеме аварийности, по мнению врио Главы РМ, играет состояние дорожного полотна. Дороги некачественно убираются от снега и льда, снежные валы по обочинам дорог создают проблемы для водителей. Поручение как можно оперативнее обеспечить качественную очистку транспортных артерий было дано Главе Саранска Петру Тултаеву.

В этот же день мэр города и руководители муниципальных предприятий, занятых в уборке территорий, встретились с представителями УГИБДД МВД по РМ. Понятное дело, в первую очередь обсуждались недочеты в зимней уборке города на отдельных участках. Среди прочего представители ГИБДД отметили, что необходимо своевременно убирать снежные валы, находящиеся ближе 10 метров от пешеходных переходов, а также устранять зауженность проезжих частей.

И уже в понедельник, 8 февраля, на совещании в саранской мэрии руководители профильных структурных подразделений представили Петру Тултаеву сводные данные о ходе уборки улиц. Как сообщил руководитель Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Дмитрий Дергунов, расширение проезжих частей, расчистка и вывоз снега с городских территорий ведутся в постоянном режиме. - «Работы проводятся преимущественно в ночное время, особенно на оживленных участках, чтобы не затруднять движение транспорта». Подходы, подъезды к школам и детским садам расчищены, обработаны противогололедными материалами.

Подчиненные заверили мэра Саранска, что уборка города проводится чуть ли не круглосуточно, а когда случаются обильные снегопады, все службы переводятся на усиленный режим работы. Ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации, призванный не допустить транспортный коллапс в городе. Особое внимание обращается на работу общественного транспорта, чтобы он функционировал в штатном режиме, невзирая ни на какие сюрпризы погоды. По сравнению с другими городами, обладающими более мощной базой коммунальной техники, в Саранске в этом сезоне не было допущено негативного развития ситуации в этой сфере.

Любопытно, что на совещании представители ГИБДД не смогли назвать ни одного аварийного случая в Саранске, где основной причиной ДТП стало бы неудовлетворительное зимнее содержание проезжей части. Во всяком случае, такие данные приводит пресс-служба городской администрации.

Главы районных администраций на совещании сообщили, что управляющие компании в субботу и воскресенье работали над устранением ледяных наростов на крышах многоквартирных домов, проводили посыпку придомовых территорий песко-соляной смесью. По результатам объездов вверенных территорий в выходные были высказаны замечания, которые в оперативном порядке были устранены.

«Придомовые территории должны убирать управляющие компании. Люди говорят: «Заставляйте убирать их». Мы заставляем в рамках закона, иначе они сочтут это вмешательством в финансово-хозяйственную деятельность субъекта малого предпринимательства», - отреагировал на рапорты подчиненных мэр Саранска Петр Тултаев.



