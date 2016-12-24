«Приглашайте подрядчика, и пусть исправляют!»

Артём Здунов с рабочей поездкой посетил Большеберезниковский район

В первую очередь лидер Мордовии направился в село Гарт - здесь расположено уже известное в республике крестьянско-фермерское хозяйство Ирины Кочиной по выращиванию африканского клариевого сома. Молодая женщина, имеющая высшее юридическое образование, решила оставить работу в банке, чтобы заняться разведением редкой рыбы. Ее начинания поддержали родственники, а главное, идея создания аквафермы была поддержана Министерством сельского хозяйства РМ, куда Ирина Кочина обратилась со своим проектом. Ей помогли с организацией производства, а самая значительная помощь от государства в виде трех миллионов рублей поступила в качестве гранта по программе «Агростартап». Именно этот грант стал фундаментом всего проекта создания аквафермы, общая стоимость которого оценивается в 19 миллионов рублей.

Сейчас пока не все бассейны задействованы на полную мощность, в минувшем году производство товарной рыбы составило 110 тонн, но уже есть предпосылки к выходу на запланированные 200 тонн в год. Тогда ферма станет третьей в России по производству клариевого сома.

Артём Здунов поинтересовался стоимостью рыбы. Как доложили руководителю региона, хозяйство продает ее по 180 рублей за килограмм, но при этом развитие аквафермы идет пока главным образом за счет субсидий. Впрочем, в планах Ирины Кочиной не только наполнение рынка свежей рыбой, но и производство из нее полуфабрикатов и готовой продукции по 20 позициям, включая горячее и холодное копчение, изготовление стейков, фарша и многого другого. Видимо, на следующем этапе и можно будет говорить о состоявшемся крепком бизнесе.

В учебно-методическом центре «Специальное управление гражданской защиты» Артём Здунов узнал, как действует тренировочная база для подготовки специалистов гражданской обороны, а также посетил музей Сурского оборонительного рубежа. Здесь лидеру Мордовии показали экспозицию, рассказывающую о героическом трудовом подвиге жителей республики в тяжелое военное время.

Заметим, что на базе учебно-методического центра регулярно проводятся и тематические молодежные полевые лагеря, включая самый известный молодёжный форум республики «Инерка». Врио Главы Мордовии осмотрел возможности учебного городка и высоко оценил имеющуюся инфраструктуру. «Мы будем работать с Администрацией Президента по этой теме, будем привозить сюда наставников для молодежи, претендующей попасть в резерв управленческих кадров республики, - сказал Артём Здунов. - Уверен, что нам удастся хорошо это организовать здесь, на этой площадке».

В самом райцентре руководитель республики посетил детский сад «Теремок», где в 2019 году был построен дополнительный корпус на 60 мест. Здесь есть актовый и спортивный залы, медпункт с новым оборудованием для профилактики простудных заболеваний. В прошлом году детский сад получил и рециркуляторы воздуха - просто необходимые в нынешние вирусные времена.

В целом функционал дошкольного учреждения Артёма Здунова удовлетворил - здесь есть практически все необходимое для гармоничного развития детей, в том числе оборудована комната для малышей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Но вот качество строительных работ оставляет желать лучшего. На потолке почти нового строения уже видны трещины в штукатурке, линолеум местами вздулся. «Приглашайте подрядчика, и пусть исправляют! Здесь все должно быть красиво и аккуратно ещё долгие годы!» - отдал распоряжение главе Большеберезниковского района Ивану Игонову руководитель Мордовии.

Культурно-досуговый центр в Больших Березниках, который также посетил Артём Здунов, был реконструирован менее двух лет назад. Сейчас здесь действуют мастерские по гончарному и бондарному ремеслу, швейная мастерская, ИЗО-студия, детская игровая комната, физкультурный зал с тренажерами, хореографическая и театральная студии. Ежегодно коллективы художественной самодеятельности принимают участие во всероссийских и республиканских мероприятиях, становятся лауреатами различных конкурсов и фестивалей. А в прошлом году по итогам конкурсного отбора Фонда кино в рамках нацпроекта «Культура» центр получил 5 миллионов рублей на оборудование кинозала. Показ премьерных фильмов идет уже с декабря прошлого года.

В спортивном зале врио Главы Мордовии пообщался с юными борцами, которые продемонстрировали ему приемы рукопашного боя и попросили помочь с приобретением борцовского ковра. Руководитель республики пообещал: ковер будет!

Последним пунктом рабочей поездки Артёма Здунова по Большеберезниковскому району стало село Паракино, известное своими инициативами по сохранению традиций. В 2016 году уроженцем района Евгением Ледяйкиным и жителями сел Паракино, Бузаево и Черная Промза была учреждена общественная организация «Новое село» и разработана программа по развитию народной культуры и традиционных промыслов сельских территорий, получившая поддержку Фонда президентских грантов. А два года назад Евгений Ледяйкин организовал музей села, передав родительский дом в общественное пользование, вовлек в работу по сохранению культурного наследия артель вышивальщиц и местный фольклорный коллектив.

Врио Главы Мордовии расспросил Евгения Ледяйкина о дальнейших планах по развитию полезных инициатив и перспективах привлечения туристов. На средства гранта здесь планируется построить подворье, развивать народные ремесла, обустроить комфортное общественное пространство и открыть мини-гостиницу для приема туристических групп, оборудовать трассу для катания на санях. Местные предприниматели тоже готовы подключиться к усилению туристской привлекательности села. В планах есть даже открытие здесь оленьей фермы, развертывание вольерного хозяйства и создание зоопарка карликовых животных.

Евгений Ледяйкин рассказал руководителю республики, что проект по возрождению села готовы поддержать его уроженцы из других регионов, и обратился с просьбой помочь в создании дорожной инфраструктуры на туристическом объекте. Вице-премьеру Правительства РМ Владимиру Сидорову тут же было поручено интегрировать туристические объекты Паракино в федеральные программы, в том числе по развитию сельских территорий, за счёт которых можно существенно улучшить социальную инфраструктуру этого населенного пункта.

В Паракине Артём Здунов посетил также сельский клуб, капитально отремонтированный в прошлом году в рамках нацпроекта «Культура». После ремонта здесь появился Центр ремесла, где представлены работы мастериц по вышиванию и вязанию. В сельском клубе занимаются творческие коллективы - фольклорный ансамбль «Парынза», вокальные ансамбли «Родники», «Рябинушка», «Вдохновение», действуют кружки декоративно-прикладного творчества.

В этом году сельский клуб ожидает получения 500 тысяч рублей по проекту «Единой России» «Местный дом культуры». На эти средства на базе сельского клуба планируется организовать «Центр долголетия»: закупить велотренажеры, беговые дорожки, фитнес-оборудование.

Артём Алексеевич высоко оценил уже реализованные проекты паракинцев и пожелал успехов в покорении новых направлений, связанных с развитием туризма на этой территории.