Как записаться на вакцинацию от ковида на портале «Госуслуги»?

1. Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги» и войдите в личный кабинет.

2. Кликните на баннер «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19».

3. Выберите шаг «Записаться на вакцинацию».

4. Заполните форму «Запись к врачу». Нужно выбрать поликлинику, затем услугу «вакцинация от COVID-19». Далее выбираем специалиста - тоже «вакцинация от COVID-19».

Затем выберите удобное время и запишитесь.

❗При необходимости запись можно отменить.

С помощью портала «Госуслуги» вы можете записать своих пожилых родственников на вакцинацию «Спутником V». Вам нужно знать номер полиса получателя препарата.

Запись доступна с 26 января.