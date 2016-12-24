Как записаться на вакцинацию от ковида на портале «Госуслуги»?

Социум
1. Зарегистрируйтесь на портале «Госуслуги» и войдите в личный кабинет.
2. Кликните на баннер «Защитите себя и своих близких! Сделайте прививку от COVID-19».
3. Выберите шаг «Записаться на вакцинацию».
4. Заполните форму «Запись к врачу». Нужно выбрать поликлинику, затем услугу «вакцинация от COVID-19». Далее выбираем специалиста - тоже «вакцинация от COVID-19». 
Затем выберите удобное время и запишитесь.
❗При необходимости запись можно отменить.
С помощью портала «Госуслуги» вы можете записать своих пожилых родственников на вакцинацию «Спутником V». Вам нужно знать номер полиса получателя препарата.
Запись доступна с 26 января.

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