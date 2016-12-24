Как записаться на вакцинацию от ковида на портале «Госуслуги»?

Чего изволите?
В Саранске стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году
В Саранске стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году
Артём Здунов все дальше продвигается по муниципальной карте Мордовии
Число пострадавших вкладчиков потребительского кооператива растет как на дрожжах
Артём Здунов обратил внимание на скудное обустройство мест катаний на коньках
В день здоровья Артём Здунов встал на коньки
В Саранске премируют дворников и трактористов
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил новый Дворец культуры «Алмаз» в Лямбирском районе
Алексей Гришин возместил ущерб по уголовному делу на 100 миллионов рублей и получил возможность дожидаться суда в домашних условиях
В Мордовии займутся развитием туристического кластера