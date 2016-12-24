В Мордовии гражданам 65+ продлили больничный до 5 февраля

Мини-лаборатории для экспресс-диагностики COVID-19
Артём Здунов обсудил взаимодействие в сфере медицинских технологий с представителями компании «Эйдос-Медицина» и «Эвотек-Мирай...
Артём Здунов обсудил взаимодействие в сфере медицинских технологий с представителями компании «Эйдос-Медицина» и «Эвотек-Мирай...
Артём Здунов распорядился исключить очереди и скопления людей в прививочных пунктах
«ВС» по традиции вспоминает самые значимые события в жизни республики, беды и радости, определившие облик уходящего года
Артём Здунов обратил внимание на скудное обустройство мест катаний на коньках
Врио Главы РМ обязал чиновников оперативно реагировать на обращения граждан
Власти Мордовии в ближайшие дни определятся, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы
Врио Главы Мордовии Артём Здунов поставил задачу восстановить работоспособность всех существующих комплексов до 21 января 2021 года
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил новый Дворец культуры «Алмаз» в Лямбирском районе
Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев
Об особенностях второй российской вакцины «ЭпиВакКорона» рассказывает один из ее создателей