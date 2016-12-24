В Мордовии гражданам 65+ продлили больничный до 5 февраля

Соответствующие изменения внесены в Указ о противодействии распространению коронавируса https://clck.ru/SugSB

Работающие граждане в возрасте 65 лет и старше могут находиться на самоизоляции. В этом случае застрахованным лицам 65+ будет оплачен больничный также за период с 25 по января по 5 февраля 2021 г.