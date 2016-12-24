Камеры заработали

В Мордовии восстановили работоспособность 186 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 21 января провел очередное совещание по вопросу оборудования участков автомобильных дорог республики комплексами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Напомним, в конце декабря руководитель региона поставил перед правительством задачу в течение месяца восстановить работу комплексов. Тогда из 207 комплексов фотовидеофиксации, установленных на территории республики, в рабочем состоянии были лишь 94, а материалы для подготовки постановления об административном правонарушении в ГИБДД поступали лишь с 35.

О том, что сделано за это время, доложил министр информатизации и связи республики Игорь Вольфсон. По его информации, сейчас восстановлена работоспособность 186 комплексов фотовидеофиксации, в ГИБДД материалы фотовидеофиксации поступают со 111, а постановления выставляются с 66 комплексов. Игорь Вольфсон заявил, что полностью работа региональной системы фиксации нарушений ПДД будет восстановлена до конца февраля. Артём Здунов поручил к этому времени довести систему фотовидеофиксации на дорогах республики до 100-процентной эффективности. Причем должны быть учтены предложения УГИБДД РМ по изменению дислокаций стационарных комплексов, по установке дополнительных передвижных комплексов фотовидеофиксации, местам их установки.

Врио Главы республики подчеркнул необходимость установки такого количества комплексов, которое рекомендует ГИБДД: «ГИБДД проводит анализ аварийности, ведет учет и фиксирует места, где нарушения ПДД происходят наиболее часто, давайте ориентироваться на эти цифры. Если, исходя из этого анализа, летом нужно добавить к работающим зимой 25 передвижным комплексам ещё столько же – нужно это срочно делать! Напоминаю - речь идёт о жизни и здоровье людей!»

Кроме того, руководитель республики поручил в рамках межведомственного взаимодействия отработать передачу вынесенных постановлений об административном нарушении ПДД через «личные кабинеты» граждан на портале Госуслуг. «Проводите информационно-разъяснительную работу, обеспечьте оперативную доставку вынесенных постановлений до нарушителей через цифровые платформы и доложите об этом», - сказал Артём Здунов министру информатизации и связи РМ Игорю Вольфсону.