В Мордовии состоится открытие Школы студенческих отрядов

Школа студенческих отрядов Республики Мордовия снова открывает свои двери для всех желающих. Обучение будет проходить по нескольким направлениям: педагогические отряды, строительные отряды, сервисные отряды, сельскохозяйственные отряды, медицинские отряды и отряды проводников. По итогам обучения каждый слушатель сможет получить опыт работы в коллективе и приобрести необходимые навыки, которые пригодятся в будущем.

Присоединяйтесь к студенческим отрядам, если хотите поработать в различных городах и посетить множество красочных мероприятий, почувствовать невероятную атмосферу сплоченности и узнать отрядные песни у костра в кругу близких тебе людей. Для этого всего лишь нужно перейти по QR-коду и заполнить соответствующую анкету.