100 миллионов за домашний арест

Алексей Гришин возместил ущерб по уголовному делу на 100 миллионов рублей и получил возможность дожидаться суда в домашних условиях

Статусному фигуранту громкого уголовного дела о хищениях, взятках и умышленном банкротстве Алексею Гришину позволили и дальше дожидаться судебной развязки в домашних условиях. Ленинский суд Саранска удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения для Гришина в виде домашнего ареста сроком еще на 2 месяца. И на этом же заседании стала понятна причина столь благосклонного отношения следствия к обвиняемому.

Как известно, 45-летний Алексей Гришин еще осенью прошлого года пошел на сотрудничество со следствием, признал вину в инкриминируемых деяниях, сообщил всю интересующую информацию и был выпущен под домашний арест до 18 января этого года. Все это время он провел не в своем подмосковном дворце, а в квартире жилого дома по улице Советской в Саранске. Судя по всему, домашний режим Гришин соблюдает без нареканий со стороны следствия и вообще занимает правильную позицию. В суде он сообщил, что в настоящее время активно способствует расследованию уголовного дела и даже поспешил возместить ущерб в размере 100 миллионов рублей. Сумма просто огромная! Но она выглядит фантастической только для обычного человека, для Алексея Гришина и его семьи такие затраты вряд ли станут критичными. Ведь только один особняк фигуранта дела, который окрестили подмосковным «Версалем», оценивается в 300 с лишним миллионов рублей. Что такое 100 миллионов, отданные в счет возмещения ущерба, по сравнению с комфортом и уютом домашней обстановки? Обычная крупная расходная операция. Да и деньги эти все равно отдавать бы пришлось - Гришин же вину признает.

Напомним, что проректора по строительству МГУ имени М.В. Ломоносова Алексея Гришина задержали в августе этого года в его московской квартире на Ломоносовском проспекте. Эта операция сопровождалась попавшими в федеральные СМИ кадрами видеосъемки из подмосковного дворца уроженца Мордовии - мрамор и лепнина, личный бассейн и мини-спортзал, газоны и ландшафтные изыски на территории. Взяли Гришина по уголовному разбирательству о масштабных махинациях в ООО «СДС-Управление строительства». Дело в том, что Гришин является соучредителем фирмы «Инвест-Альянс», которая контролирует в том числе и «СДС».

По информации следствия, руководивший фирмой «СДС» Михаил Иоффе провернул вместе с сообщниками банальную операцию с завышением стоимости лифтового оборудования. Лифты устанавливались в Республиканском перинатальном центре и на Стадионе водных видов спорта. В результате искусственно раздутой сметы бюджету Мордовии был причинен ущерб на общую сумму более 4 миллионов рублей. Эти эпизоды пошли по статье «Мошенничество».

Контракт на строительство важных для республики объектов с «СДС» заключал ГОСУКС РМ во главе с Сергеем Макаровым. И чтобы он с чистой душой подписал смету с завышенной стоимостью лифтов и обеспечил лоббирование интересов фирмы при заключении государственных контрактов, ему дали взятку в виде бытовой техники и мебели на общую сумму около 2 миллионов рублей. Также на общую сумму не менее 500 000 рублей Макарову были сделаны коррупционные подношения в виде выполнения строительных работ на его земельных участках в с. Саловка Лямбирского района Мордовии. Это вылилось в статью «Дача взятки».

Наконец, по мнению следствия, год назад было совершено преднамеренное банкротство «СДС-Управление строительства», при этом кредиторам был причинен ущерб на сумму около 183 миллионов рублей. Это стало основанием для возбуждения уголовного дела по статье «Преднамеренное банкротство».