«Саранск - Темников - Санаксарь»

В Мордовии займутся развитием туристического кластера

В субботу, 16 января, врио Главы Мордовии Артём Здунов оценивал социально-экономический потенциал Темниковского района. Руководитель республики ознакомился с работой местных сельхозпредприятий, посетил крестьянско-фермерские хозяйства, побывал в Мордовском государственном заповеднике им. П.Г. Смидовича и поклонился мощам святого праведного воина Феодора Ушакова в Санаксарском монастыре. Итогом поездки стало обсуждение туристических возможностей интереснейшего района Мордовии.

«Это всЁ очень вкусно!»

Первым делом Артёма Здунова интересовали агропромышленные перспективы территории. Местное предприятие «Подсобное хозяйство», в котором работают около 60 человек, занимается выращиванием зерновых культур и разведением КРС молочного и мясного направления. Гордость животноводческого комплекса - ценная абердин-ангусская порода. Ознакомившись с работой аграриев, руководитель Мордовии пришел к выводу, что одним из путей повышения прибыльности производства может стать создание на базе «Подсобного хозяйства» племенного репродуктора абердин-ангусской породы. В этой связи он дал поручение региональному Минсельхозу проработать этот вопрос.

Еще одно известное в Мордовии предприятие «Глубинка» сейчас выпускает 20 видов молочных продуктов и различные мясные изделия, здесь трудятся около 50 человек. Артёма Здунова интересовало, куда поставляется продукция из «Глубинки» и какие у руководства есть планы по расширению ассортимента. Оказывается, на предприятии готовятся начать выпуск натурального мороженого. «Чем нужно вам помочь? - спросил врио Главы РМ. - Окажем всю необходимую поддержку!» При этом лидер Мордовии отметил, что выпускающие продукцию высокого качества производители республики по праву должны становиться поставщиками для школьного и социального питания.

Производством молока и мяса, а также выпуском молочной продукции занимаются и в крестьянско-фермерском хозяйстве Резчиковых в деревне Козловка. Артём Здунов побеседовал с фермерами, осмотрел, как работает небольшой, но современный молочный цех, и остался под сильным впечатлением от увиденного.

«Это семейный бизнес, плюс вы даёте рабочие места, это очень хорошо для сельской местности, - сказал врио Главы РМ. - Образцово-показательное предприятие! Таких должно быть больше!»

Качество молочных продуктов, выпускаемых фермерским хозяйством, Артём Здунов отметил особо: «Качеством вы меня удивили - это все очень вкусно! Спасибо вам за работу!»

Неудивительно, что проблем со сбытом своей продукции семейное предприятие не испытывает - молочные продукты Резчиковых знают и ценят не только в самом районе, но и за его пределами. «Надо расширяться! - призвал семейных фермеров Артём Алексеевич. - И ещё очень важно тиражировать такой опыт как можно больше и в других районах республики».

14 тысяч туристов заповедника

Мордовский государственный природный заповедник им. П.Г. Смидовича - один из основных объектов туристического притяжения в Мордовии. И хоть в зимнее время наглядно оценить все многообразие животного и растительного мира заповедника просто невозможно, приехавшему врио Главы РМ подробно рассказали о флоре и фауне этого удивительного места, в том числе и об экземплярах, занесенных в Красную книгу. Сюда стекаются любители природы из многих регионов страны - в последние годы в заповеднике активно развивают познавательный экологический туризм.

Для размещения участников экологических лагерей и экспедиций, а также для семейного отдыха здесь открыты несколько кордонов и туристических баз. По словам директора заповедника Александра Ручина, если десять лет назад заповедник посещали не более 100 человек в год, сейчас приток туристов достигает 14 тысяч человек ежегодно. В поселке Пушта открыт визит-центр, большой популярностью у гостей пользуются экотропа и 11 экологических туров.

В заповеднике действует музей природы, экспозицию которого с интересом осмотрел руководитель региона. В сувенирной лавке, работающей на территории заповедника, Артёму Здунову показали изделия народных промыслов со всех районов республики.

Темников старинный

Следующим пунктом поездки стал сам районный центр - старейший город Мордовии Темников. Глава Темниковского района Сергей Кизим рассказал Артёму Здунову, что в 2018 году город стал победителем Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды в номинации «Малые города с численностью населения до 10 тысяч человек» и получил грант из федерального бюджета в сумме 30 миллионов рублей. В 2019 году был реализован проект по благоустройству центральной части города, включая парк культуры и отдыха, аллею Славы, аллею Молодоженов, центральную площадь.

В 2019 году Темников снова стал победителем конкурса, получив 50 миллионов рублей на благоустройство парка имени Героя Советского Союза С.В. Астраханцева. Выбор общественной территории для благоустройства был согласован с жителями города. Врио Главы Мордовии в ходе осмотра будущей зоны отдыха пообщался с темниковцами, выслушав их мнения по вопросу обустройства парка. За счет средств гранта здесь предусмотрено обустройство многочисленных зон отдыха и спорта, детский и канатный парки, кафе, беседки и гриль-домики. Проект будет реализован в этом году. Артём Здунов поддержал темниковские инициативы по благоустройству городской территории и созданию современной инфраструктуры.

Также врио Главы Мордовии побывал в Темниковском историко-краеведческом музее. На сегодняшний день здесь открыты 8 залов (среди которых зал Ф.Ф. Ушакова, этнографический зал, зал боевой и трудовой славы, зал современной истории, отдел природы), фонды музея насчитывают более 6 тысяч единиц хранения.

В зале истории, как рассказала руководителю республики директор музея Галина Позднякова, представлены этапы образования города, в экспозициях - археологические свидетельства того, что в крае существовали поселения ещё в эпоху неолита. Предметом гордости краеведческого музея является уникальный древнерусский меч X-XI веков.

Ежегодно музей посещают около 7 тысяч человек. Посетители узнают много интересных фактов из жизни известных земляков: Алёны Арзамасской, братьев Веденяпиных, солиста Большого императорского театра И.И. Лаврова и других. Выдающемуся адмиралу Российского флота Федору Ушакову посвящён целый выставочный зал. Благодаря кропотливой работе сотрудников музея были найдены родственники великого флотоводца и собрана обширная коллекция экспонатов - более тысячи предметов.

По завершении экскурсии врио Главы республики дал высокую оценку музейным экспозициям. - «Здесь все очень интересно, видна работа профессионалов!»

«Вы мне доказали, что здесь можно развивать туризм»

Отдельным этапом рабочей поездки по Темниковскому району стала встреча Артёма Здунова с представителями бизнеса по вопросам развития внутреннего туризма. В обсуждении важной темы, помимо предпринимателей Темниковского и соседних районов, приняли участие руководители профильных министерств республики - Минэкономики, Минсельхоза, Минспорта.

Руководитель Мордовии подчеркнул, что у территории высокий туристический потенциал, но межведомственное взаимодействие между министерствами не налажено, и это тормозит развитие данного направления. Артём Здунов поставил задачу перейти от слов к делу, чтобы Темниковский район, который является наиболее туристически привлекательной территорией республики, получил новый импульс для развития. На встрече он обратился к представителям бизнеса с вопросом: какие сложности они испытывают и на какую поддержку рассчитывают. Разговор получился интересным и предельно конкретным. Предприниматели говорили о расширении каналов сбыта продукции мастеров народно-художественных промыслов, о поддержке проведения событийных культурно-развлекательных мероприятий в Темниковском районе и возможности снижения налоговой ставки. Есть и объективные трудности, главная из которых - недостаточно развитая инфраструктура, прежде всего - дорожная. В первую очередь речь идёт о строительстве 14-километрового участка автодороги, которая свяжет напрямую Темников с селом Дивеево Нижегородской области, что позволит направить в район мощный туристический поток.

«Сегодня я познакомился с районом, и вы мне доказали, что здесь можно развивать туризм, - сказал Артём Здунов. - Поэтому стоит задача превратить имеющуюся концепцию в конкретную заявку, проект, на который можно получить финансирование. Это нужно сделать очень быстро с участием всех заинтересованных сторон. Попробуем создать здесь свой региональный кластер «Саранск - Темников - Санаксарь».

Санаксарский монастырь

В завершение поездки в Темниковский район Артём Здунов посетил Санаксарский мужской монастырь, основанный в 1659 году, на территории которого захоронен великий флотоводец Федор Ушаков (в этом году, кстати, исполняется 20 лет со дня его канонизации).

Санаксарский монастырь является одним из духовных центров России, паломники со всей страны приезжают поклониться святому праведному воину Федору Ушакову. За годы службы флотоводец не проиграл ни одного сражения, ни один корабль под его командованием не был захвачен, ни один моряк не попал в плен. Адмиральский чин Федор Федорович получил в 1799 г., взяв штурмом неприступную крепость Корфу и освободив от французов Ионические острова.

В Темникове выдающийся адмирал обосновался после ухода в отставку и прожил до конца своих дней. Будучи племянником известного санаксарского старца Феодора, Ушаков был частым богомольцем в Санаксарской обители, на территории которой и был погребён по собственному завещанию. Артём Здунов поклонился мощам святого праведного воина Феодора Ушакова и посетил его могилу.