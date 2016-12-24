Чего изволите?

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В Саранске стартовал отбор общественных территорий для благоустройства в 2022 году
Как сообщает саранская мэрия, в столице Мордовии начался прием предложений об общественных территориях, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Отбор территорий будет проводиться путем рейтингового голосования.
Прием предложений осуществляется следующими способами:
- в пунктах сбора предложений, установленных в здании администрации города (ул. Советская, 30), администраций районов (ул. Пролетарская, 21, ул. Гожувская, 40, ул. Коваленко, 20а), путем заполнения специального бюллетеня;
- в электронном виде путем направления на электронную почту dgha@adm-saransk.ru с пометкой «Предложение по общественной территории на 2022 год» с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства - для физических лиц, наименования, адреса, ИНН, ОГРН - для юридических лиц;
- в письменном виде по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305 с указанием фамилии, имени, отчества и места жительства - для физических лиц, наименования, адреса, ИНН, ОГРН - для юридических лиц.
Предложения могут быть предоставлены в отношении следующих общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (не более трех):
Ленинский район
1. Площадка, прилегающая к кинотеатру по адресу: г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 17б.
2. Сквер «Павшим борцам революции» по ул. Московской г. Саранска.
3. Театральный сквер на пересечении ул. Советской и Пролетарской.
4. Участок ул. Пролетарской от пересечения с ул. Советской до площади перед памятником А.И. Полежаеву.
5. Набережная р. Саранки.
Октябрьский район
1. Сквер по ул. Гожувской.
2. Площадь по ул. Гожувской около ФОК и сквер около Администрации Октябрьского района г.о. Саранск.
3. Сквер по ул. Лихачева и сквер около ГТС по ул. Косарева.
4. Сквер по пр. 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Короленко.
5. Сквер по ул. Сущинского с фасадной стороны д. 18/2, 18/3.
6. Сквер около детской школы по ул. Вакеева в п. ТЭЦ-2.
7. Сквер Подольских курсантов по ул. Гагарина - Комарова.
8. Березовая роща по ул. Ульянова.
9. Парк Победы в рп. Ялга и набережная пруда по ул. Пионерской.
10. Сквер по ул. Мичурина в рп. Ялга (вечный огонь, ярмарочная площадь, березовая роща).
11. Сквер по ул. Рабочей в рп. Луховка (Ремзавод) в районе детского сада.
12. Сквер около памятника Пугачеву по ул. Волгоградской.
13. Набережная Луховского пруда.
14. Сквер в п. Озерный вокруг стадиона по ул. Тепличной - Молодежной.
15. Бульвар на территории между 3 и 4 мкр. «ЖК Юбилейный» в г.о. Саранск.
16. Бульвар на территории 5 мкр. «ЖК Юбилейный» в г.о. Саранск.
Пролетарский район
1. Бульвар Цаплина.
2. Бульвар по пр. 60 лет Октября.
Срок представления предложений об общественных территориях, подлежащих благоустройству в 2022 году, - до 31 января 2021 года. После первого этапа будет проведен второй этап - рейтинговое голосование на официальном сайте городского округа Саранск. Территории-участники для второго тура будут определены по количеству набранных голосов и утверждены общественной комиссией.
Напомним, что в прошлом году в рамках обозначенной федеральной программы в Саранске был благоустроен парк Ленинского района. Общая стоимость проведенных работ составила почти 4,5 миллиона рублей. В обновленной зоне отдыха были установлены игровые комплексы с искусственным покрытием для разных возрастов, детская полоса препятствий, универсальная площадка для игры в волейбол и баскетбол, площадки для воркаута и занятий скейтбордингом. Были смонтированы парковые качели, беседки для отдыха, организованы зоны для барбекю. Также в парке появились цветочницы, лавочки и урны разных видов, установлены светильники, видеонаблюдение, обновлено асфальтобетонное покрытие тротуаров.
В этом году в Саранске будет реализован проект благоустройства парка на улице Т. Бибиной - именно он победил в предыдущем рейтинговом голосовании, обойдя популярную инициативу обустройства набережной реки Саранки. Проект благоустройства парка на улице Т. Бибиной предусматривает размещение площадок для детей разного возраста, территории для воркаута с тренажерами, универсальной физкультурной и скейтплощадки, полосы препятствий, качелей, лавочек и урн. Также запроектированы блок проката спортивного инвентаря и места под торговлю. Сеть пешеходных дорожек в парке будет иметь покрытие из брусчатки и асфальтобетона.
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