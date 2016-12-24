В хорошей форме!

В день здоровья Артём Здунов встал на коньки

5 января в Саранске прошел общегородской день здоровья. Катки и лыжные базы ждали желающих провести время в спортивно-развлекательном ключе, состоялись матчи по тет-регби, игры по хоккею среди учеников школ.

В парках Ленинского и Пролетарского районов, Экопарке, на стадионе «Саранск» прошли эстафеты и различные соревнования, в которых принимали участие и взрослые, и дети. Традиционно большой популярностью у горожан пользовалась полевая кухня - горячая каша и сладкий чай на свежем воздухе.

На стадионе «Саранск» в этом году, помимо основной ледовой арены, был залит еще и небольшой хоккейный корт. «Чтобы хоккеисты клюшками и шайбами не мешали катающимся на коньках, - пояснил директор стадиона Виталий Фомин. - Лед у нас самый лучший в городе! Есть аренда коньков, теплые раздевалки, всегда - горячий чай и кофе».

Под вечер на ледовую арену приехал врио Главы Мордовии Артём Здунов. Переобулся в коньки и выехал на каток. «Лед отличный! А вот освещения явно не хватает, надо подумать над тем, как сделать здесь больше света», - сразу оценил условия катания руководитель республики. Спросил, есть ли прокат коньков, и, услышав утвердительный ответ, добавил: «Обязательно должен быть - у людей нельзя отнимать возможность кататься на коньках. Прокат решает вопрос спортивной амуниции для тех, у кого коньков нет, для детей, быстро вырастающих из обуви, для тех, кто просто хочет попробовать встать на лёд в первый раз. А вообще лучшего занятия, чем спортивный праздник на свежем воздухе, сейчас не найти!»

В свою очередь, в общегородской день здоровья мэр Саранска Петр Тултаев прошел на лыжах длинную дистанцию в парке Ленинского района. «Многие катаются на лыжах, кто-то занимается скандинавской ходьбой. С одной стороны, это позволяет разрядиться, с другой - зарядиться хорошей энергетикой. Что радует: каждый раз в Дне здоровья участвует все больше взрослых. Где-то детишки ведут на праздник взрослых, где-то - наоборот. Здоровый образ жизни предпочитают все больше и больше горожан», - отметил градоначальник.



