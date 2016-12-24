Власти Мордовии примут меры для обеспечения безопасности крещенских купаний, в которых ежегодно участвуют около 10 тысяч жителей республики

Во время новогодних каникул врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, лекарственного обеспечения, готовности системы здравоохранения республики к оказанию медицинской помощи населению, а также вакцинации от коронавируса.

Как отметил Артём Здунов, ситуация с распространением COVID-19 на территории Республики Мордовия остается напряженной. Ежедневно фиксируется 85-89 новых случаев заражения. И хотя на протяжении уже нескольких недель эти цифры не растут, для республики это высокий показатель. При этом в статистике заболевших COVID-19 отмечен рост числа пенсионеров и работников сферы торговли и услуг, увеличилось число летальных исходов.

По информации Минздрава Мордовии, 5 января в республику поступило 1300 доз вакцины от коронавируса «Спутник V», начинается вакцинация медицинского персонала, работников образования и социальной сферы. Также в первую очередь на вакцинацию приглашаются граждане 65+ и те, кто находится в группе риска по заболеваемости.

Особое внимание на заседании штаба было уделено мерам безопасности в связи с предстоящим Крещением. «Нужно максимально обезопасить людей, чтобы крещенские купания прошли для нас без тяжелых последствий. Я особо обращаю внимание на работу глав районов, на работу подразделений МВД и МЧС. Не должно быть скопления людей, особенно на морозе, чтобы не произошло заражения и ухудшения эпидемиологической ситуации», - сказал врио Главы Мордовии.

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Андрей Наумов доложил, что ежегодно в крещенских купаниях в республике участвуют около 10 тысяч человек. Те купели, которые организуются на открытом воздухе и на открытых водоемах, не вызывают опасений, в том числе и по исполнению требований санитарной безопасности. А вот небольшие закрытые купели (как правило, на святых источниках и в монастырях) могут стать зоной повышенного риска.

«Эти купели небольшого размера, и людей там бывает более чем достаточно. Тут и возникает риск получить большую скученность людей в закрытом помещении. Поэтому просьба к муниципалитетам провести работу в этом направлении и обратить более пристальное внимание на места такого локального купания», - сказал Андрей Наумов.



