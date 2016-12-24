Мордовия, год 2020

«ВС» по традиции вспоминает самые значимые события в жизни республики, беды и радости, определившие облик уходящего года

Новая реальность

Пессимисты не ошиблись. Этот год был богат на всевозможные беды и несчастия. Прошел он под знаком COVID-19 - новой опасной инфекции, у которой в январе еще даже названия-то никакого не было. Соответственно, и отношение к вирусу менялось - от относительно спокойного до почти панического - и в дальнейшем разделило общество на фаталистов и диссидентов.

Развивались события с коронавирусом стремительно. Сначала неожиданно выяснилось, что в аптеках катастрофически не хватает обычных медицинских масок. Потом люди стали сметать из магазинов продукты длительного хранения, на неопределенный срок закрывались учреждения и офисы фирм. С 18 марта на территории России был введен режим повышенной готовности, означающий, что регионы перешли на самоизоляцию - на границах действовали санитарные кордоны, автобусы и троллейбусы работали по несколько часов в день, под запрет подпадали любые массовые мероприятия, включая свадьбы и поминки.

В мае количество ограничений пошло на убыль. Но предприятия общественного питания и сферы услуг - бары, рестораны, кафе, фитнес-клубы, спа-салоны, сауны, парикмахерские, развлекательные заведения - по-прежнему оставались в Мордовии «на замке». Правда, общественный транспорт постепенно вернулся на полноценный режим функционирования. Возобновили свою неудаленную деятельность и большинство компаний.

Спустя еще месяц было объявлено, что система здравоохранения достойно выдержала «испытание пандемией». В предельно короткие сроки удалось развернуть почти 2 тысячи инфекционных коек - в 5 раз больше, нежели предполагалось изначально. Огромных усилий потребовало их оснащение кислородом и аппаратами ИВЛ. В период пика заболеваемости 18 лечебных учреждений, то есть почти каждая третья больница Мордовии, полностью или частично функционировали в формате «COVID-госпиталей». Практически в круглосуточном режиме трудились врачи-реаниматологи, бригады «скорой помощи», специалисты по КТ-исследованиям, медсестры, санитарки, обслуживающий персонал, вплоть до сотен студентов и ординаторов, работавших плечом к плечу со старшими коллегами. Много медицинских работников подхватили опасную заразу, справиться с которой удалось, к сожалению, не всем из них.

В августе республика приступила к противодействию надвигающемуся гриппу. Прививочная кампания должна была стать едва ли не самой масштабной в истории Мордовии. Ею охватить планировалось не менее 75 процентов населения, всего - около 600 тысяч (!) человек. Избежать вакцинации разрешалось лишь гражданам, имеющим строгие медицинские противопоказания. Но в ходе прошедшей в мэрии встречи с представителями управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий выяснилось, что доля привитых работников там колеблется на минимальном уровне. В ООО «Сигнал-С» и вовсе была запущен слух о чипировании - введении имплантатов под видом вакцины от гриппа. И хотя верили байкам всего-то несколько человек, отказное письмо «на всякий случай» подписали практически все водители. Но после того, как в администрации города намекнули, что терпеть такие выходки никто не будет, персонал фирмы-перевозчика вмиг прозрел. Через пару недель доля привитых сотрудников выросла там до невиданных прежде 89,3 процента!

Все это происходило на фоне осеннего обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Мордовии и по стране в целом. Свободные места в лечебных учреждениях республики для ковидных больных растаяли буквально на глазах. Жители нашего региона столкнулись с дефицитом противовирусных препаратов в частных аптеках, который удалось преодолеть только при помощи усиленных поставок лекарств в государственную аптечную сеть «Фармация». А уже в декабре Мордовия начала получать новую антивирусную вакцину «Спутник V». Именно с ее применением и связаны главные надежды на избавление от вирусной напасти.

Территория комфорта

Традиционный «народный» выбор общественной территории, предлагаемой для благоустройства, не обошелся в этом году без неприятных сюрпризов. Дело в том, что в финал рейтингового голосования, открытого на официальном сайте мэрии, прошли четыре территории. Среди них - набережная реки Саранки (безусловный лидер предварительного голосования) и парк по улице Т. Бибиной. Поначалу казалось, что победитель понятен. Но тут в лидеры неожиданно вырвался парк у «Огней Саранска». Горожане, разумеется, не оставили без внимания столь стремительное «восхождение». Кое-кто даже поспешил обвинить чиновников из мэрии в накрутке нужных результатов.

Точку в вопросе поставил тогдашний Глава РМ Владимир Волков. В очередном Послании Госсобранию он не только поддержал молодых архитекторов, ратовавших за набережную Саранки, но и посоветовал чиновникам чаще прислушиваться к их замечаниям. В результате формально в конкурсе победила территория по улице Татьяны Бибиной. Но выиграла - набережная.

А победитель прошлогоднего голосования - обновленный парк Ленинского района - порадовал горожан уже этой осенью. Еще до официального открытия он потрясал масштабностью преобразований. Общий фронт работ оценивался в 25 га. На этой площади было выполнено обустройство многофункционального спорткомплекса, детской зоны с искусственным покрытием, небольшой полосы препятствий, территорий для занятий воркаутом и скейтбордингом. Также в парке заработал пункт проката спортинвентаря, установлены новые тренажеры, качели, лавочки, цветники, светильники, беседки для отдыха или барбекю. Обновлены были и входные группы - со стороны телецентра и улицы Пионерской.

Голосование за будущее

Обещанное еще по весне голосование по поправкам в Конституцию стало без преувеличения одним из самых неординарных для россиян. Шутка ли - учесть пришлось не только обязательные правовые формальности, но и требования Роспотребнадзора к санитарной безопасности процедуры волеизъявления.

Сам плебисцит был назначен на среду, 1 июля (день специально был объявлен нерабочим). Хотя избирательные участки функционировали в течение недели. Вариантов голосования было предложено немало - на дому, на свежем воздухе, а кое-где даже по интернету.

Мордовия, как и следовало ожидать, предложенные поправки активно поддержала. В голосовании приняли участие 478642 человека (или 79,6 процента избирателей). 85,6% - поддержали инициированные Президентом изменения. 13,82 процента высказались против. Никаких жалоб на нарушение порядка и подведение результатов голосования в Центральную избирательную комиссию РМ не поступило. Наблюдатели (а их в Мордовии насчитывалось 6 с лишним тысяч человек) замечаний также не высказали.

Забастовка перед работой

В середине августа на МП «Горэлектротранс» - головном пассажирском перевозчике Саранска - прошла, пожалуй, самая скоротечная в новейшей мордовской истории акция протеста. О возможности ее проведения сообщалось еще накануне - об этом говорили водители и кондукторы, соответствующее письмо было направлено также в мэрию региональной столицы. В означенный день собравшиеся у офиса работники потребовали незамедлительно погасить долги по зарплате, а заодно - повысить ставки и ввести выплаты за «особые условия труда».

В диалог с протестующими вступил сначала директор «Горэлектротранса» Андрей Кулагин, а затем и подоспевший мэр Саранска Петр Тултаев. Совместными усилиями им удалось отчасти ликвидировать конфликт. При условии, что переговоры будут продолжены. Примерно в 6:50 автобусы и троллейбусы вышли на маршруты. Через несколько часов прошла информация, что «компенсационных выплат за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции водителям и кондукторам общественного транспорта законодательством не предусмотрено». Но зарплаты выдали, и в дальнейшем «жалоб со стороны пассажиров на работу общественного транспорта в центральную диспетчерскую службу Транспортного управления не поступало».

Сколь веревочке ни виться

В ночь с 4 на 5 августа в Москве был задержан один из видных сынов республики - наследник ректора РЭУ им. Г.В. Плеханова, бывший министр строительства Самарской области, проректор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Гришин. По версии следствия, при его участии было умышленно доведена до банкротства одна из известных в Мордовии строительных компаний - ООО «СДС-Управление строительства», чьи долги перед кредиторами оценивались в 182 миллиона рублей.

Кроме того, Алексею Гришину инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных на строительство перинатального центра и стадиона водных видов спорта в Саранске. По этим эпизодам ущерб региональной казне превысил 4 миллиона. Наконец, еще два эпизода из уголовного дела были связаны с коррупцией - передачей вознаграждения должностному лицу за лоббирование интересов компании.

Видео задержания Гришина, обыска его загородного особняка в Подмосковье наделало немало шума. «Это ж настоящий Версаль!» - восхищались и негодовали пользователи социальных сетей. Кадры оперативной съемки смотрелись действительно весьма эффектно. Огромный трехэтажный особняк выглядел как настоящий дворец. На площадке перед ним красовался сад с дорожками и ухоженными кустами. Под стать смотрелось и внутреннее убранство усадьбы - высоченные потолки, широкие лестницы, хрустальные люстры и «парадный» портрет владельца всего этого великолепия в белом смокинге.

7 августа Ленинский райсуд Саранска заключил доставленного в город знатного управленца под стражу. В СИЗО он пробыл до 14 октября. После чего был отправлен под домашний арест, поскольку полностью признал свою вину в инкриминируемых преступлениях и дал признательные показания.

Отец Алексея Викторовича - экс-депутат Госдумы России от Мордовии Виктор Иванович Гришин - тем временем по собственному желанию покинул «Плешку». И даже получил благодарность Министерства науки и высшего образования РФ за проделанную работу.

Мастера культуры

Другая криминальная интрига года разгорелась еще в середине февраля. Тогда по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере был задержан Анатолий Чушкин - экс-министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ, покинувший свой пост за несколько недель до скандала.

Чиновник, по данным следствия, был причастен к нескольким эпизодам хищений финансовых средств, выделяемых в рамках различных федеральных программ. Так, благодаря хитрым манипуляциям из бюджета не раз пропадали средства, выделяемые на питание и размещение гостей различных межнациональных форумов. Еще свыше 5 миллионов удалось «высвободить» для пополнения своего кармана при выполнении неких мифических ремонтных работ…

Чушкин, что любопытно, неизменно настаивал на своей невиновности. В СИЗО он провел более 10 месяцев. И только в канун Нового года суд смягчил ему меру пресечения, отправив в собственную квартиру на Химмаше. Сейчас главному фигуранту уголовно дела запрещается выходить из дома в период с 8 часов вечера до 7 утра, появляться в здании минкульта, пользоваться интернетом и телефоном. При этом он, само собой, обязан являться на каждый допрос.

Третий Глава

«За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики - в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере. Мы с честью справились с задачей по организации и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне» - такими словами простился с жителями республики Владимир Волков. В отставку он ушел через восемь с половиной лет работы на посту главы Мордовии. Свое желание отойти от дел государственных он объяснил возрастом, стремлением «дать дорогу молодым».

Неожиданной новость не стала - информация о том, что Кремль готовит смену власти в Мордовии, появлялась регулярно. Последние полгода вообще могло показаться, что вопрос фактически решен. Притом, как уточнялось, к Владимиру Волкову особых претензий у федерального центра нет. В Москве понимали, что он с трудом справляется с проблемами финансовой заложенности региона (которая на 1 ноября 2020-го оценивалась в 49,2 миллиарда рублей), тяжело идет работа над повышением уровня жизни населения. Но зато и политическая ситуация в Мордовии неизменно оставалась спокойной и конструктивной.

Новым врио Главы РМ был назначен председатель правительства Республики Дагестан Артём Здунов, направленный федеральным центром в этот северокавказский регион для наведения порядка вместе с Владимиром Васильевым. Еще ранее Артём Здунов возглавлял министерство экономики Татарстана. Приход его в Мордовию выглядит вполне оправданным. Молодой, перспективный, обладающий богатым опытом работы на различных должностях, выпускник Президентской программы развития кадрового резерва и к тому же - с крепкими мордовскими корнями.

Приоритеты своей деятельности руководитель республики обозначил незамедлительно. В их числе - формирование и реализация программы финансового оздоровления, наращивание бюджетных доходов, улучшение взаимоотношений с бизнесом.

Пост сдан!

Вообще, уходящий год был богат на различные кадровые отставки и назначения. Минувшей зимой свою должность сменил пришедший к нам из Нижнего Новгорода министр печати и информации РМ Виталий Калугин. Расформировано было все ведомство, просуществовавшее практически в неизменном виде добрых 28 лет. Взамен в Администрации Главы появилось Управление государственной политики в сфере массовых коммуникаций.

В начале лета свой пост покинул один из наиболее заметных членов регионального кабинета министров - вице-премьер - министр финансов РМ Алексей Симонов. Сам чиновник перешел на работу в Администрацию Главы РМ, а его место в самом «денежном» ведомстве Мордовии занял уроженец Краснослободска Сергей Тюркин.

Практически одновременно своего полноправного руководителя получило уже упомянутое министерство культуры. С 5 июня ведомство возглавляет Светлана Баулина, отдавшая отрасли почти три десятка лет.

А в канун Дня учителя о своей отставке объявила министр образования Мордовии Галина Явкина. «Простите, если не оправдала в чем-то надежд», - заявила она напоследок, приняв республиканский знак отличия «За самоотверженный труд».

Отдельно стоит упомянуть об отставке одного из самых именитых хозяйственников Мордовии - Почетного гражданина республики, полного кавалера ордена Славы, лауреата Государственной премии РМ Ивана Андина. Значительная часть его трудовой биографии была связана с птицефабрикой, а затем и с агрофирмой «Октябрьская». Именно при нем небольшое «производство местного значения» превратилось в гигант индустрии, высокотехнологичное многоотраслевое предприятие, занимающее значительную нишу на отечественном рынке птицеводства и животноводства. Достаточно сказать, что за 35 последних лет обороты агрофирмы выросли почти в 19 раз! Решением акционеров новым генеральным директором агрофирмы был избран Александр Андин, прежде занимавший должность заместителя руководителя.

Можно также упомянуть о новом этапе карьерного пути Алексея Грибанова, в недавнем прошлом - Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РМ. В последний день 2019 года он приступил к исполнению обязанностей третьего по счету первого заместителя министра экономики, торговли и предпринимательства нашей республики. В структуре ведомства ему было поручено курировать весь блок вопросов, связанных с реализацией национальных проектов, вести сводно-аналитическую работу по дальнейшему социально-экономическому развитию региона.

Примечательно также, что в 2020-м во многом благодаря 30-летнему заместителю министра Мордовия добилась грандиозного успеха в конкурсе управленцев «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». По результатам завершившегося в подмосковном Солнечногорске суперфинала в число 106 его победителей вошли сразу два представителя региона-13 - сам Алексей Грибанов, а также топ-менеджер «РусАтом Оверсис» Алексей Алтынов.

Рекордный урожай

Осенью в Мордовии учредили, пожалуй, самую массовую награду в ее истории - памятную медаль «Участнику достижения рекордных результатов в сельскохозяйственном производстве РМ в 2020 году». Вручать ее предполагалось всем без исключения аграриям, внесшим посильный вклад в развитие агропрома. По самым приблизительным оценкам, количество награжденных должно составить не менее 24 тысяч человек. И есть за что.

Зерна в этом году было собрано 1760 тысяч тонн при средней урожайности 37 центнеров с гектара. Впервые в истории получено 200 тыс. тонн кукурузы на зерно (урожайность составила 80 ц/га). Кроме того, второй год подряд удается собрать свыше 80 тысяч тонн масличных культур.

Животноводство, в свою очередь, тоже серьезно шагнуло вперед. В уходящем году, как ожидается, произвести удастся не менее 470 тысяч тонн молока. Годовые объемы производства мяса оцениваются в 350 тысяч тонн. Яиц же за 9 месяцев произведено 1141 млн штук яиц. Еще около 380 тысяч произвести предполагается до конца года.

Сегодня республика уверенно занимает первое место в стране по производству яиц и молока на душу населения, 6-е место - по производству мяса на одного человека. За 9 месяцев продукции произведено на 54,9 млрд рублей (почти 109% к уровню прошлого года). Объемы выпуска на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности оцениваются в 65 миллиардов (на 6 млрд больше). Причем до конца года сей показатель может вырасти до 83 миллиардов рублей.

Омрачает сию отрадную картину только то обстоятельство, что к зиме цены на продукты питания неумолимо поползли вверх. И рост этот, к сожалению, может продолжиться.

Утрата

К сожалению, этот год принес несколько печальных известий об окончании жизненного пути известных в Мордовии людей. В сентябре республика простилась с Сергеем Бахмустовым. Лауреат Государственной премии РМ в области публицистики, заслуженный работник культуры республики, известный краевед, культуролог, приятный собеседник и просто замечательный человек скончался 25 сентября после тяжелой болезни. Ему было всего лишь 67 лет…

Вся жизнь Сергея Борисовича была тесно связана с Мордовией и ее столицей. Об истории Саранска, тайнах и загадках любимого города, людях, внесших значительный вклад в развитие родного края, он мог рассказывать часами. Сергей Бахмустов известен как автор более 200 работ по истории русской культуры и православия. Много лет он работал в МГУ имени Н.П. Огарева, оставил множество уникальных фотографий, материалов о священниках, ученых, врачах, а то и о колоритных персонажах, проживавших в разное время в городах и селах современной Мордовии.

В ноябре ушел из жизни председатель исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, бывший министр печати, экс-министр по национальной политике Мордовии Александр Лузгин. Александр Степанович родился в 1949 году в поселке Торбеево. В 1972-м окончил МГПИ имени М.Е. Евсевьева, а в 1978-м - аспирантуру в Институте языка, литературы, истории и этнографии. В 1992 году возглавил Мордовское книжное издательство, откуда через шесть лет ушел в Правительство. До 2003 года занимал должность министра печати и информации РМ, а позже - председателя Госкомитета по национальной политике. Именно при Лузгине в республике стали проводиться фестивали районной прессы, был дан новый импульс изучению, пропаганде и развитию народных ремёсел, промыслов, декоративно-прикладного искусства.

Александр Лузгин был доктором исторических наук. В числе его наград - несколько медалей (включая «За трудовую доблесть»), Почетная грамота Республики Мордовии, звание лауреата Государственной премии Республики Мордовия.

Декабрь ознаменовался еще одной утратой - на 69-м году жизни не стало талантливого эрзянского прозаика, педагога, народного писателя Мордовии Михаила Брыжинского. Михаил Иванович многие годы изучал историю своего народа, его культуры и национальные традиции. И в своих литературных произведениях он рассказывал о героических и трагических страницах прошлого этнических предков, системе мировоззрения мокшан и эрзян и своих современниках, сельчанах. Хорошо зная родной язык, Михаил Брыжинский подготовил и выпустил «Русско-эрзянский школьный словарь» и составил учебник-хрестоматию по мордовской литературе.