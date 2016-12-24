В Мордовии принят бюджет на 2021 год

25 декабря в Саранске прошла сессия Госсобрания Мордовии. Одним из главных вопросов, рассмотренных депутатами, стал республиканский бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. По информации вице-премьера-министра финансов РМ Сергея Тюркина, доходы республики в 2021 году составят 42,783 млрд рублей, расходы — 41,992 млрд рублей, профицит - 791 млн рублей.

Выступавший на сессии врио Главы Мордовии Артём Здунов отметил, что принимаемый бюджет не соответствует потенциалу республики. «Если быть объективными, то республика находится в таких условиях, когда мы вынуждены принимать такие документы. Но это пока. От того, как мы отработаем следующий год, во многом будет зависеть какой будет бюджет в дальнейшем. Очень надеюсь, что совместными усилиями мы эту ситуацию исправим», - выразил надежду руководитель региона.

Артём Здунов объяснил принятие главного финансового документа республики в таком варианте наложенными финансовыми ограничениями. При этом он добавил, что Правительство РМ достаточно успешно справляется с тем, чтобы уйти от этой зависимости. - «Даже за последний месяц мы дополнительно привлекли в республику 2,6 млрд рублей и исключили в текущем году внешние заимствования».

Артём Здунов жёстко отреагировал на существовавшие ранее приписки бюджету, чтобы показать состоятельность и возможность в дальнейшем расплачиваться с долгами. - «Это большая ложь, на которую Минфин России неоднократно обращал внимание». Врио Главы Мордовии дал поручение министру финансов РМ выстраивать отношения с федеральным Министерством так, чтобы институт доверия к республике был восстановлен.

Другим важным моментом, на который обратил внимание Артём Здунов, стал вопрос поступательного снятия запрета на капитальные вложения в регион. - «Мы серьёзно продвинулись в решении этого вопроса, и в ближайшее время он будет снят».

Руководитель республики отметил необходимость приложить все усилия по ликвидации кредиторской задолженности, которая сложилась в бюджетной сфере. Артём Здунов подчеркнул, в Минфине России прорабатывается вопрос о получении дотации, в том числе на обеспечение жильём детей-сирот.

Другим важным направлением врио Главы Мордовии назвал развитие внутренних инвестиций. По его словам, привлечь крупный внешний капитал можно, лишь создав благоприятный инвестиционный климат. «У республики огромный потенциал. Мы сможем с этим поработать, сможем нарастить темпы роста в промышленности, сельском хозяйстве. Необходимо создать все условия, чтобы новые площадки и производства развивались. Это наша совместная работа».

Кроме того, обращаясь к депутатскому корпусу, руководитель Мордовии напомнил о предстоящих в 2021 году выборах Главы республики, депутатов Госдумы и в законодательные органы региона, которые необходимо провести консолидировано, с высокой конкурентностью и максимальной открытостью.