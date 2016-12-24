Ресторанам и кафе дали надежду

Власти Мордовии в ближайшие дни определятся, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 28 декабря провел заседание регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Обсуждались вопросы текущей эпидемиологической ситуации, лекарственного обеспечения, а также готовности системы здравоохранения республики к оказанию медицинской помощи населению в период новогодних праздников.

Ситуация с распространением COVID-19 на территории Мордовии остается напряженной. Как доложила вице-премьер Галина Лотванова, развернуто 2720 коек, свободный коечный фонд составляет 20%. Самый большой рост госпитализаций отмечается в Большеберезниковском, Инсарском, Краснослободском, Атяшевском, Ельниковском, Большеигнатовском, Кочкуровском, Ичалковском, Чамзинском, Ардатовском, Лямбирском, Рузаевском районах и в г. Саранск.

«На прошлой неделе эти же районы назывались, они остаются и сейчас, поэтому хочу обратиться к главам, чтобы было усилено соблюдение всех предписаний главного санитарного врача, - сказала вице-премьер. – В праздники необходимо особое внимание уделить дезинфекционным мероприятиям в общественном транспорте, а также соблюдению санитарных норм и требований в торговых центрах и магазинах».

По информации Управления Роспотребнадзора по РМ, на прошлой неделе были обследованы сетевые магазины в Саранске – «Магнит», «Пятерочка», и результаты оказались неутешительными.

«К сожалению, эти сетевые объекты не приобрели рециркуляторы воздуха, и мы фиксируем там несоблюдение дезинфекционного режима. По результатам наших рейдов за весь осенний период было составлено 265 протоколов об административных правонарушениях, судами вынесено штрафов на 1 млн. 700 тысяч рублей. Проверочные мероприятия мы будем продолжать и в новогодние праздники», - сказала главный санитарный врач по РМ Татьяна Харитонова.

Что касается лечебных учреждений, по информации Минздрава республики, они находятся в полной готовности, в том числе обеспечены лекарствами, средствами индивидуальной защиты, кислородом. Врио Главы Мордовии обратил особое внимание на необходимость проверки резервных источников электроэнергии в лечебных учреждениях на случай возникновения нештатных ситуаций.

Также на заседании оперативного штаба было рассмотрено обращение представителей сферы общественного питания по вопросу продления режима работы кафе и ресторанов. Напомним, в октябре текущего года Роспотребнадзор рекомендовал главам субъектов РФ запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, работать в период с 23.00 до 06.00. Врио Главы Мордовии выслушал мнения руководителей Роспотребнадзора по РМ, Правительства республики, Минздрава, а также уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Мордовия. По итогам обсуждения принято решение с 28 декабря по 30 декабря включительно продлить работу предприятий общественного питания на 1 час – до 24.00. Решение о том, как будут работать кафе и рестораны 31 декабря и в январские каникулы, будет принято в ближайшие дни по результатам проверок работы этих организаций.

«Сегодня, завтра, послезавтра – мы разрешаем работать до 12 часов ночи. Внимательно смотрим за ситуацией и после этого принимаем взвешенное решение по новогодней ночи и 10 выходным дням, - сказал Артём Здунов. – Но подчеркиваю: это решение может не состояться, если сегодня-завтра мы что-то зафиксируем, какие-то нарушения. Говорю это, чтобы не было обид и разнотолков».

В завершение заседания Артём Здунов обратил внимание вице-премьера Игоря Чадова, что ждет от республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода оперативного реагирования при возникновении аварийных ситуаций. К сожалению, из-за ветхости коммунальных сетей республики они могут иметь место.

«Нужно знать, какие у нас силы и средства, откуда приедут ремонтные бригады в случае аварий, где располагается техника – все должно быть готово. Не в день аварии нужно искать – это должно быть определено и расписано. К сожалению, системы жизнеобеспечения в республике очень старые», - сказал Врио Главы Мордовии.

Артём Здунов не исключил, что в новогодние праздники лично проверит готовность республиканского штаба по прохождению осенне-зимнего периода к оперативному устранению аварийных ситуаций.