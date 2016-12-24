В Мордовии включат все камеры фиксации нарушений на дорогах

Врио Главы РМ Артём Здунов обрушился с критикой на премьера Сушкова и министра Вольфсона

В четверг, 24 декабря, Врио Главы Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросу оборудования участков автомобильных дорог республики комплексами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Напомним, что эту задачу руководитель региона поставил перед правительством две недели назад и сегодня потребовал доложить о результатах проведенной работы.

И.о. начальника УГИБДД по РМ Олег Дорошенко сообщил, что комплекс фото-видеофиксации нарушений ПДД на дорогах республики в последние годы практически не функционирует. «В 2017 году, когда система работала максимально эффективно, ежегодно выносилось более 500 тысяч постановлений о нарушениях. В 2018 году было вынесено только 252 тысячи постановлений о выявленных нарушениях ПДД, в 2019 – 104. На сегодняшний день из 207 комплексов в рабочем состоянии находится лишь 67».

По мнению руководителя регионального УГИБДД, одной из главных причин, препятствующих выполнению поставленных задач в области безопасности дорожного движения, является как раз отсутствие эффективной системы автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД. Проект «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» предусматривает снижение в текущем году социальных рисков от ДТП до 12,6 погибших на 100 тыс. населения. В Мордовии с учетом численности населения этот показатель не должен превышать 100 человек. Однако на сегодня в республике уже погибли 123 человека, из них 34 – на федеральных автодорогах, 55 - на региональных, на автодорогах в населенных пунктах - 32 человека. Количество ДТП из-за нарушений скоростного режима возросло в 5,5 раза – с 29 до 159.

Отчет о том, что сделано республиканским правительством, в том числе в рамках работы региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, Врио Главы Мордовии не устроил. Причем ни в зоне ответственности кабмина в целом, ни в зоне отраслевого министерства – Мининформсвязи. Более того, работа в этом направлении признана полностью проваленной. Артём Здунов подчеркнул: «Налицо полное отсутствие взаимодействия Правительства с ГИБДД. Я сейчас даже не говорю о том, чтобы система доходы в бюджет приносила. Речь идет о 123 погибших в текущем году!»

Игорю Вольфсону было указано на то, что отсутствие результатов в работе по обеспечению фото-видеофиксации на дорогах находится в зоне прямой ответственности Министерства информатизации и связи Республики Мордовия. «Компанию вы привели в республику, понесете за ее выбор полную ответственность. В 5,5 раза увеличилось количество ДТП в связи с нарушением скоростного режима. 123 человека не пришли домой, они погибли! Может быть, вы в предновогодние дни встречу организуете, объясните родственникам погибших, как ведется работа. Хотя можно было это предупредить, ведь люди очень быстро понимают: первый штраф, второй, третий – в следующий раз не будут скорость развивать. Посмотрите, как работают в других регионах, а вы все со своими компаниями пытаетесь разобраться», - не мог сдержать негодования Врио Главы Мордовии.

Министру финансов Мордовии Сергею Тюркину в этой связи поручено разобраться с поступлением административных штрафов за нарушения ПДД в бюджет республики: «Обратите на это внимание, в программе оздоровления финансов республики вы ставите этот пункт, а я пока выполнения не вижу».

Артём Здунов согласился с предложением ГИБДД об увеличении на дорогах количества мобильных комплексов видеофиксации до 50 единиц. Кроме того, руководитель региона потребовал от ответственных во взаимодействии с ГИБДД определить точки установки комплексов на автомагистралях, учитывая, что дорожная инфраструктура за последние годы поменялась.

«55 человек погибли на региональных и межмуниципальных дорогах - рост почти 14%. Где предложения? Что делает Правительство? Пока только люди гибнут. Даю вам месяц, чтобы до 21 января систему привести в порядок. Лично, Владимир Федорович, отвечаете за это, - обратился Врио Главы Мордовии к Председателю Правительства республики. - Пока ваша работа и работа министра информатизации и связи признана неудовлетворительной. К сожалению, в отличие от других отраслей, это отражается на жизни и здоровье наших людей».