Внимавние: розыск

В следственном отделении ОМВД России по Ромодановскому району Республики Мордовия расследуется дело по факту ДТП, произошедшего 14 декабря на 29 км +700 м автодороги сообщением «Саранск-Ромоданово-Б.Игнатово». Примерно в 07 часов 20 минут столкнулись автомобили Mitsubishi PadjeroSport и Лада 213100 Лада 4Х4. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Лады получил телесные повреждения, от которых скончался.

Просьба Всем, кто имеет какую-либо информацию, либо является очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, не оставаться в стороне и сообщить всю имеющуюся информацию в Отделение МВД России по Ромодановскому району по телефонам: 02, 2-14-54 или 89876920849.