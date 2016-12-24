«Я все налоги заплатил, можно проверить!»

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Артём Здунов призвал госслужащих стать примером добросовестных  налогоплательщиков

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 27 ноября провел совещание с руководителями финансово-экономического блока республиканского Правительства по вопросам налоговой политики в регионе. Обсуждалась структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мордовии, поступление налогов во все уровни бюджетов, эффективность предоставляемых налоговых льгот. Рассмотрены меры, направленные на увеличение доходной части регионального бюджета.

Открывая совещание, Артём Здунов сказал: «По договоренности с Министерством финансов России в течение месяца необходимо разработать программу финансового оздоровления нашей республики. Посмотреть точки роста, как и за счет каких мероприятий можно увеличить доходную часть бюджета, определить источники этого, провести очень тщательную работу. Кроме того - оценить предоставляемые налоговые льготы, их эффективность. Всю эту работу будем делать вместе».

Министр финансов республики Сергей Тюркин рассказал, из чего складываются налоговые доходы региона: «В структуре налоговых доходов на 1 месте у нас акцизы – они составляют 37,3%, на втором – НДФЛ – 27 %, на третьем – налог на прибыль – 16%, затем налог, взимаемый по упрощенной системе, и налог на имущество организаций». Артем Здунов поручил подготовить исчерпывающий анализ налогового потенциала республики с тем, чтобы определить направления работы по его увеличению.

Кроме того, Врио Главы  республики подчеркнул, что начать работу по увеличению собираемости налогов госслужащие должны с себя: «Я все налоги заплатил, можно проверить! Нужно начинать с себя, прежде чем требовать этого от людей, от бизнеса. Все ли муниципальные и гражданские служащие - люди, получающие гарантированную заработную плату, добросовестно и своевременно заплатили налоги?»

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