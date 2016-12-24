В Мордовии будут модернизировать теплосети

Переход на новую модель рынка тепла позволит улучшить качество отопления в многоквартирных домах. В первую очередь изменения коснутся Саранска, который может перейти на «альтернативную котельную». Совместное обращение мэрии и ПАО «Т Плюс» об этом направлено в Минэнерго России.

Переход на новую модель позволит увеличить инвестиции в обновление инфраструктуры теплосетей до 2035 года с 4,8 до 5,5 млрд. руб.

Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) будет отвечать за надёжность и качество теплоснабжения. Если ЕТО не обеспечит нужные параметры качества теплоснабжения, плата для потребителей может быть снижена до 30%.

Переход муниципальных образований в регионах на новую модель рынка тепла обсудили на рабочей группе Госсовета РФ по энергетике. В видеоконференции участвовал врио Главы РМ Артём Здунов. Руководитель региона подчеркнул, что переход на новую модель рынка тепла особенно актуален для решения проблемы, которую с наступлением осенне-зимнего периода настойчиво поднимают горожане, недовольные качеством отопления в многоквартирных жилых домах Саранска.