В Мордовии будут модернизировать теплосети

«Люди не должны ждать помощи по несколько часов!»
Врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Переход на новую модель рынка тепла позволит улучшить качество отопления в многоквартирных домах. В первую очередь изменения коснутся Саранска, который может перейти на «альтернативную котельную». Совместное обращение мэрии и ПАО «Т Плюс» об этом направлено в Минэнерго России.
Переход на новую модель позволит увеличить инвестиции в обновление инфраструктуры теплосетей до 2035 года с 4,8 до 5,5 млрд. руб.
Единая теплоснабжающая организация (ЕТО) будет отвечать за надёжность и качество теплоснабжения. Если ЕТО не обеспечит нужные параметры качества теплоснабжения, плата для потребителей может быть снижена до 30%.
Переход муниципальных образований в регионах на новую модель рынка тепла обсудили на рабочей группе Госсовета РФ по энергетике. В видеоконференции участвовал врио Главы РМ Артём Здунов. Руководитель региона подчеркнул, что переход на новую модель рынка тепла особенно актуален для решения проблемы, которую с наступлением осенне-зимнего периода настойчиво поднимают горожане, недовольные качеством отопления в многоквартирных жилых домах Саранска.
Врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Глава Мордовии Владимир Волков 28 октября провел рабочую встречу с председателем совета директоров группы компаний «Промомед»...
В Мордовии с коронавирусом госпитализируется до 200 человек в сутки
В Саранске факт проведенной дезинфекции подъездов и лифтов должен подтверждаться представителем собственников
В общественном транспорте Саранска сократилось количество нарушителей масочно-перчаточного режима
В рейтинге по уровню зарплат в регионах России Мордовия заняла последнее место
Артем Здунов решил вдохнуть жизнь в Универсальный зал на площади Тысячелетия
Куда обращаться с вопросами о коронавирусе и своем самочувствии?
Артём Здунов принял участие в совещании под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой
Глава Саранска призвал избегать формализма при проверках масочно-перчаточного режима