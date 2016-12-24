В Мордовии от коронавируса скончалась 56-летняя женщина

Репортер

По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике заболевания коронавирусом зафиксирован новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской инфекционной клинической больнице умерла женщина, 1964 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжелая форма. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Сопутствующие заболевания – ожирение III степени, гипертоническая болезнь III ст.

За минувшие сутки в Мордовии выявлено 88 случаев коронавируса, 74 человека выписаны с выздоровлением.

За период пандемии в республике зафиксировано 10 479 случаев коронавируса, 8595 человек выздоровели, 62 человека умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 26 ноября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 2 135 человек на стационарном лечении;

- 1 486 человек под наблюдением дома.

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