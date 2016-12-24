Социальные выплаты будут осуществляться в республике без задержек

Чистота под роспись
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В Мордовии насчитывается свыше 170 тысяч получателей социальных выплат - это и ежемесячное пособие на ребенка, компенсация гражданам по взносам на капремонт, выплаты ветеранам, многодетным и малоимущим семьям, сиротам, а также выплаты на детей от 3 до 7 лет.
В целях обеспечения своевременности указанных выплат Председателю Правительства Мордовии Владимиру Сушкову и региональному Минфину временно исполняющим обязанности Главы республики Артёмом Здуновым поставлена задача о безусловном обеспечении всех социальных выплат в установленные сроки.
По вопросу обеспечения прокурорского надзора в указанной сфере проведена встреча с исполняющим обязанности прокурора Республики Мордовия Леонидом Перескоковым. «Государственные гарантии социально незащищенным категориям граждан находятся в приоритете работы всех уровней власти!» - подчеркнул Артём Здунов.
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