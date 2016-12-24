«Люди не должны ждать помощи по несколько часов!»

Врио Главы РМ Артём Здунов провел заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 25 ноября в режиме видеосвязи провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории республики. В заседании приняли участие члены Правительства, руководители территориальных органов федеральных органов власти, главы районов.

«На прошлом штабе мной было поставлено несколько важных задач, - напомнил Врио Главы Мордовии, – прошу сегодня на них особо остановиться. Это обеспеченность лекарственными средствами - как государственных, так и частных аптек, а также госпитального и амбулаторного звена. Хотелось бы услышать информацию о том, как обеспечиваются наши медработники федеральными и республиканскими выплатами. И, конечно, как оказывается медицинская помощь, сколько приходится ее ждать. Всю информацию, которая приходит к нам от жителей по «обратной связи», необходимо учитывать и немедленно на обращения граждан реагировать – это приоритет в работе!»

В ходе заседания были заслушаны представители регионального Минздрава и Роспотребнадзора, которые отметили, что на сегодня занято 82,5% коек из 2500, имеющихся в ковидных госпиталях. Как заявил министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин, также подготовлено все необходимое для организации работы 100-коечного госпиталя: «Если к пятнице появится необходимость в этом, мы начнем разворачивать эти койки».

Ключевой темой обсуждения на штабе стали вопросы своевременного получения помощи больными коронавирусной инфекцией. Для лечения амбулаторно жителей региона необходимо обеспечить лекарствами, они должны быть доступны. «Люди не должны бегать от одной аптеки к другой в поисках лекарства», - сказал Артём Здунов. И поручил правительству провести предметную работу с представителями наиболее крупных коммерческих аптечных сетей, работающих на территории Мордовии.

По поводу того, что в социальных сетях и на «горячую линию» Главы РМ поступают обращения о том, что люди часами, а иногда и днями не могут получить помощь, Артём Здунов высказался так: «Если человек 9-10 часов не может никакой обратной связи получить, если нет возможности к нему в настоящий момент прийти (мы знаем, что врачей не хватает), то на обратную связь можно же выйти! Позвонить, выслушать, сказать, что предпринять сейчас и когда придет врач – это нормальная социальная практика. Человек должен понимать, когда к нему придет помощь, и знать, что о нем не забыли!»