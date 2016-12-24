Строительная готовность - 84%

Артем Здунов решил вдохнуть жизнь в Универсальный зал на площади Тысячелетия

Врио Главы Мордовии Артем Здунов 25 ноября проинспектировал объект незавершенного строительства в Саранске – Универсальный зал на площади Тысячелетия. Руководитель региона оценил объем работ, необходимых для сдачи спортивного сооружения в эксплуатацию.

Напомним, строительство Универсального зала началось в 2011 году, сроки сдачи объекта неоднократно переносились. Стоимость строительства изменялась в сторону увеличения, сейчас это около 5,5 млрд. рублей. По заявлению министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Виктора Цыганова, на сегодня строительная готовность Универсального зала составляет 84%.

Артем Здунов проверил выполнение основных строительно-монтажных работ на объекте, задал ответственным конкретные вопросы по срокам его сдачи, особое внимание уделив при этом отсутствию на прилегающей территории достаточного количества парковочных мест.

Мэр Саранска Петр Тултаев пояснил, что изменения генплана привели к тому, что на предусмотренных в первом варианте проекта парковочных местах на ул. Л.Толстого расположились торговые площади. «Парковочные места здесь не были востребованы, а вот торговые павильоны дают рабочие места», - сказал градоначальник.

Последующий осмотр торговых площадей показал, что многие из них пустуют или закрыты. Артём Здунов поручил руководителям Минстроя и администрации города в течение 3-4 дней представить конкретные предложения по созданию достаточного количества парковочных мест в районе Универсального зала. «Как мы будем проводить здесь международные соревнования, которые предусматривают наличие парковки для зрителей и участников, для спецтехники, скорой помощи, пожарных машин, сил правопорядка?», - задал резонный вопрос врио Главы Мордовии.

Напомним, Универсальный зал – многофункциональное спортивное сооружение, рассчитанное на разные виды спорта: ледовая арена может трансформироваться под волейбольные, баскетбольные площадки, стать ареной для проведения культурно-спортивных мероприятий и концертов. Также здесь есть тренажерный, хореографический и гимнастический залы, медико-восстановительный центр.