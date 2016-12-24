Дать по соплам

В Администрации города нашли способ, как сделать батареи горячими в саранских квартирах

В Администрации Саранска прошло совещание, на котором обсуждались вопросы теплоснабжения многоквартирных домов. На совещании присутствовали главы районных администраций Саранска, представители министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ, ПАО «Т Плюс», ПАО «ЭнергосбыТ плюс», АО «СаранскТеплоТранс» и руководители отдельных управляющих компаний.

Мэр Саранска отметил, что сложившаяся ситуация вызывает удивление - жители жалуются на недогрев батарей в квартирах, когда это, казалось бы, совсем невыгодно поставщикам тепла. «Зима только началась, а от жителей города поступают многочисленные обращения на низкое теплоснабжение. И причем, жалобы не единичные, а массовые. Мы неделю назад этим вопросом начали заниматься, но ситуация с тех пор практически не изменилась. Одна из причин недогрева жилых помещений – уменьшение размеров сопел в элеваторных узлах многоквартирных домов перед началом отопительного сезона», - сказал Петр Тултаев. Глава города также подчеркнул, что нужно оперативно реагировать на возникающие вопросы жителей. Практически такая же ситуация в этот период складывалась в прошлом году. В связи с этим, некоторые граждане предполагают, что мощностей ТЭЦ-2 для бесперебойного снабжения теплом многоквартирных домов уже не хватает.

Всего в Саранске 1 908 домов с центральной системой отопления. В начале отопительного сезона сопла были откалиброваны в 1 142 домах. При этом в 248 многоквартирных домах возникли проблемы с теплоснабжением квартир, начались массовые жалобы.

«Из тех домов, в которых калибровка сопел не производилась, жалобы не поступают, а вот от жителей домов, где сопла были уменьшены, в наш адрес идут многочисленные заявки. Мало того, что температура теплоносителя снижена в этом году, так еще и диаметр сопел уменьшен. В отдельных МКД со дня постройки запроектирован размер сопла, а в этом году и в них диаметр сопла был изменен в меньшую строну. Граждане высказываются в наш адрес очень жестко», – сказал директор домоуправления №19 Андрей Тарасов.

И уже со вторника представители управляющих компаний в присутствии инспекторов от ресурсоснабжающей организации приступили к перекалибровке сопел в тех домах, где вопрос с теплоснабжением стоит наиболее остро. Работы по перекалибровке выполнены в 61 многоквартирном доме, осталось – в 187 МКД. На совещании была достигнута договоренность: если от жителей других домов, в которых перед отопительным сезоном уменьшен диаметр сопла, поступят заявки, вопросы будут решаться в ручном режиме – перекалибровка будет проводиться оперативно.

Петр Тултаев призвал все стороны к конструктивному диалогу. «Сейчас задача в максимально короткие сроки перекалибровать сопла, чтобы успокоить людей. Давайте разрешать ситуацию, мы все в Саранске живем!» - резюмировал Глава города.