Накрутил цену

Поверка счетчиков воды обернулась для саранских пенсионерок потерей денег

Еще не успела забыться история с масштабным обманом пожилых людей сотрудниками фирмы «Газконтроль», втридорога втюхивающими старикам газовое сигнальное оборудование, как мошенническая нива обрела новых шустрил. С разницей в несколько часов в дежурную часть саранских отделов полиции поступили сообщения двух местных жительниц, проживающих по бульвару Эрьзи и на улице Серадзской. Пожилые женщины сообщили о хищениях у них денежных средств под видом оказания услуг по поверке счетчиков воды.

Преступления были совершены по одинаковой схеме, что дает сотрудникам полиции основание полагать, что к ним причастен один и тот же человек. Как стало известно из рассказов пострадавших женщин (1938 и 1940 годов рождения), днем к ним в квартиру позвонил неизвестный мужчина в маске, который представился сотрудником горводоканала. Незнакомец сообщил, что проводится поверка счетчиков и ему необходимо обследовать приборы. Во время осмотра счетчиков воды «специалист» заявил, что они неопломбированы и требуется их замена. При этом «сотрудник горводоканала» озвучил стоимость услуг. Одной из пенсионерок он выставил «счет» в 22 тысячи 200 рублей, вторая потерпевшая оплатила 18 тысяч 100 рублей. Для убедительности мужчина выписал товарный чек, а также выдал фиктивное свидетельство о поверке счетчиков. После этого он покинул квартиры, уточнив, что приборы заменят его коллеги, которые подъедут чуть позже. Прождав некоторое время, женщины обратились в полицию.

В силу возраста пожилые женщины не смогли назвать сколь-нибудь существенные приметы злоумышленника, который к тому же был в санитарной маске. В настоящий момент полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления. Опрашиваются соседи потерпевших и возможные свидетели. Документы, предоставленные злоумышленником, направлены в Экспертно-криминалистический центр республиканского МВД для проведения дактилоскопического исследования.

МВД по Республике Мордовия обращается с просьбой к родственникам пожилых людей о необходимости проведения с ними дополнительной профилактической беседы, направленной на предупреждение совершения подобных фактов. Полицейские рекомендуют оставить на видном месте в жилище пенсионеров телефоны всех экстренных служб города, а также организаций, оказывающих коммунальные услуги.

В случае если к вам в квартиру пытаются пройти неизвестные граждане под предлогом осмотра газового и электрооборудования, водяных счетчиков и тому подобного, необходимо перезвонить в организацию, сотрудниками которой представились незнакомцы, и уточнить, проводится ли в вашем доме в настоящий момент такая проверка.