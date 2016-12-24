Накрутил цену

Накрутил ценуРепортер
Поверка счетчиков воды обернулась для саранских пенсионерок потерей денег
Еще не успела забыться история с масштабным обманом пожилых людей сотрудниками фирмы «Газконтроль», втридорога втюхивающими старикам газовое сигнальное оборудование, как мошенническая нива обрела новых шустрил. С разницей в несколько часов в дежурную часть саранских отделов полиции поступили сообщения двух местных жительниц, проживающих по бульвару Эрьзи и на улице Серадзской. Пожилые женщины сообщили о хищениях у них денежных средств под видом оказания услуг по поверке счетчиков воды.
Преступления были совершены по одинаковой схеме, что дает сотрудникам полиции основание полагать, что к ним причастен один и тот же человек. Как стало известно из рассказов пострадавших женщин (1938 и 1940 годов рождения), днем к ним в квартиру позвонил неизвестный мужчина в маске, который представился сотрудником горводоканала. Незнакомец сообщил, что проводится поверка счетчиков и ему необходимо обследовать приборы. Во время осмотра счетчиков воды «специалист» заявил, что они неопломбированы и требуется их замена. При этом «сотрудник горводоканала» озвучил стоимость услуг. Одной из пенсионерок он выставил «счет» в 22 тысячи 200 рублей, вторая потерпевшая оплатила 18 тысяч 100 рублей. Для убедительности мужчина выписал товарный чек, а также выдал фиктивное свидетельство о поверке счетчиков. После этого он покинул квартиры, уточнив, что приборы заменят его коллеги, которые подъедут чуть позже. Прождав некоторое время, женщины обратились в полицию.
В силу возраста пожилые женщины не смогли назвать сколь-нибудь существенные приметы злоумышленника, который к тому же был в санитарной маске. В настоящий момент полицейские проводят необходимые оперативные мероприятия, направленные на розыск лиц, причастных к совершению преступления. Опрашиваются соседи потерпевших и возможные свидетели. Документы, предоставленные злоумышленником, направлены в Экспертно-криминалистический центр республиканского МВД для проведения дактилоскопического исследования.
МВД по Республике Мордовия обращается с просьбой к родственникам пожилых людей о необходимости проведения с ними дополнительной профилактической беседы, направленной на предупреждение совершения подобных фактов. Полицейские рекомендуют оставить на видном месте в жилище пенсионеров телефоны всех экстренных служб города, а также организаций, оказывающих коммунальные услуги.
В случае если к вам в квартиру пытаются пройти неизвестные граждане под предлогом осмотра газового и электрооборудования, водяных счетчиков и тому подобного, необходимо перезвонить в организацию, сотрудниками которой представились незнакомцы, и уточнить, проводится ли в вашем доме в настоящий момент такая проверка.
Случайные новости
Прокурор Мордовии покинул свой пост
Чем запомнился республике Александр Филимонов
Полковник все признал
Попавшегося на взятке бывшего заместителя начальника УФСИН по РМ Александра Крамаренко отпустили под домашний арест
Накрутил цену
Поверка счетчиков воды обернулась для саранских пенсионерок потерей денег
Где найти пропавшие в аптеках лекарства?
На совещании у Главы Мордовии по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией одной из главных тем стала обеспеченность жителей республики...
Заработки ниже плинтуса
В рейтинге по уровню зарплат в регионах России Мордовия заняла последнее место
«Наши сотрудники в рейды выходят каждый день»
В общественном транспорте Саранска сократилось количество нарушителей масочно-перчаточного режима
Нарушения и протоколы
Глава Саранска призвал избегать формализма при проверках масочно-перчаточного режима
Глава Мордовии подал в отставку
Владимир Волков обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о своей отставке с поста Главы Республики Мордовии
«Работать будем вместе!»
Полпред Президента РФ Игорь Комаров и врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов ответили на вопросы журналистов