«Для меня большая честь с вами познакомиться!»

Врио Главы РМ Артем Здунов наградил победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»

20 ноября Врио Главы Мордовии Артем Здунов посетил Центр выявления и поддержки способных и талантливых детей «Мира» в Саранске, где пообщался с педагогами и наградил победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» Агнессу Куприянову и Татьяну Бакову.

Напомним, региональный Центр выявления и поддержки способных и талантливых детей «Мира» был создан в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Центр работает по трем направлениям: «Искусство», «Наука» и «Спорт», его ключевая задача – вовлечение талантливых ребят в проектную и исследовательскую деятельность.

Врио Главы РМ Артем Здунов с большим интересом осмотрел все развивающие площадки Центра, а здесь их очень много: это лаборатории искусственного интеллекта и инженерных систем, агробиотехнологии, цифрового производства и дизайна, физических исследований и астрономии, студии литературного и театрального творчества, национальных культур. Есть шахматная зона, лаборатория здорового образа жизни, открытая тренажерная площадка, спортзал, стадион и даже планетарий. Руководитель Мордовии пообщался с педагогами Центра, детально расспросив их о работе с детьми, о направлениях проектной и исследовательской деятельности.

Ключевым мероприятием в рамках посещения Центра «Мира» стала встреча с победителями Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» - ученицей 11 класса гимназии № 12 Агнессой Куприяновой и ученицей 10 класса школы № 35 города Саранска Баковой Татьяной. Напомним, конкурс запущен по инициативе Президента России Владимира Путина, его цель - дать возможность любому ребенку проявить себя и найти свои сильные стороны. Школьники из Мордовии приняли активное участие в конкурсе.

«Я посмотрел - Мордовия направила 4,5 тысячи участников - это очень большое число. 42 полуфиналиста, 5 финалистов – это великолепный результат! – сказал Артем Здунов. - Я считаю, что в республике мы должны уделять больше внимания личностному росту молодежи. Есть определенная проблема, и не только в Мордовии, - уезжают люди из регионов. Поэтому мы ставим перед собой задачу создать все условия для личностного роста: это и рабочие места должны быть, и достойная занятость, и подобные центры развития молодежи».

Руководитель Мордовии как выпускник кадрового резерва Президента России отметил, что понимает, насколько сложным и ответственным для конкурсантов был путь к победе, сколько непростых задач им пришлось решать.

«Для меня большая честь с вами познакомиться!» - сказал Артем Здунов, награждая победительниц.

Агнессе Куприяновой и Татьяне Баковой были вручены благодарственные письма и сертификаты на 10 тысяч рублей. Также благодарственными письмами были отмечены наставники школьниц и их родители.

В рамках посещения Центра «Мира» Врио Главы Мордовии также осмотрел территорию около образовательного учреждения, в том числе ему показали теплицы, которые установили для изучения детьми современных агротехнологий.