«Работать будем вместе!»

Полпред Президента РФ Игорь Комаров и врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов ответили на вопросы журналистов

По окончании церемонии представления полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и врио Главы Республики Мордовия Артем Здунов ответили на вопросы журналистов.

Одной из важнейших задач, которые стоят перед временно исполняющим обязанности Главы Республики Мордовия, полпред назвал противодействие распространению коронавирусной инфекции. «Мордовия - один из десяти регионов, где сложная ситуация со свободным коечным фондом для больных коронавирусом, - сказал Игорь Комаров. - Также я думаю, требуют особого внимания вопросы обеспечения лекарствами больниц, аптек, всех нуждающихся граждан и улучшения работы поликлиник, амбулаторного звена, для того чтобы все граждане республики своевременно получали медицинскую помощь. Если говорить о долгосрочных планах, то необходимо сохранить преемственность по тому позитивному, что было сделано предыдущим руководством региона. Во-первых, мы видим, что лицо Саранска и Мордовии очень достойно выглядит, большие усилия прилагались в создании социальной, спортивной, дорожной инфраструктуры, эту работу нужно продолжить. А из проблемных вопросов – вопросы долговой нагрузки, которые во многом препятствуют развитию экономики региона, это требует особого внимания, а также базовая проблема – рост доходов населения, улучшение условий жизни, которые, соответственно, требуют развития экономики, промышленности и сельского хозяйства».

Отвечая на вопрос журналистов о первоочередных шагах в должности исполняющего обязанности руководителя региона, Артем Здунов сказал: «Во-первых, хочу сказать большое спасибо Президенту Российской Федерации В.В. Путину, который доверил мне такой пост, республику, которая для меня не чужая, это - большая ответственность и честь. Что касается кадровой политики – она будет взвешенной. Те, кто по-настоящему хочет работать и честно служить, так, как сказано в кодексе госслужащего, всем такая возможность будет дана, и работать будем вместе! Те, кто не хочет работать – ну, вы сами понимаете, как в любом нормальном коллективе… Что касается первоочередных шагов. Вчера Президент России В.В. Путин провел штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, и там были очень четко расставлены приоритеты – сейчас нам всем нужно объединиться, чтобы и уберечься от этой заразы, и экономику не обрушить. С решением этих задач и будут связаны мои первоочередные шаги как руководителя региона. И, конечно, будем разбираться с финансовой политикой, с государственным долгом».

Артем Здунов рассказал и о том, как связан с республикой. «Все мои корни из Мордовии – все бабушки и дедушки похоронены здесь, родители, дай Бог им здоровья, сейчас живут в Татарстане, они переехали, так как отец – военнослужащий. Но родители в Мордовии, как говорится, и учились, и женились, так что регион – родной, земля - родная, любовь к этому краю передалась мне с молоком матери».