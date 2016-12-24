Глава Мордовии подал в отставку

В среду Мордовию оглушила сенсационная новость. Владимир Волков обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о своей отставке с поста Главы Республики Мордовии. Лидер региона также обратился с открытым посланием к жителям республики

Уважаемые жители республики, дорогие земляки!

Сегодня я обратился к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о своей отставке с поста Главы Республики Мордовия.

За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики - в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере. Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Выражаю вам всем искреннюю признательность за поддержку наших начинаний, направленных на благо людей, за понимание, за доверие, оказанное мне.

Работать Главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами.

Но время идёт. Нужно давать дорогу молодым. Ещё раз от всей души благодарю каждого жителя Мордовии, всех товарищей и коллег по работе за возможность долгие годы служить республике.