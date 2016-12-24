«Это цинизм, вызов!»

Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов

В сторону все действующие запреты и ограничения! Свой 5-летний юбилей торговый комплекс «Сити-парк» отметил с размахом. На площадках вовсю «зажигали» массовики-затейники. Были конкурсы, танцы и прочие увеселительные мероприятия. Завершилось мероприятие вмешательством полиции и, как следствие, шумихой в информационном пространстве. По словам Главы города Петра Тултаева, ему лично пришлось разбираться в обстоятельствах данного инцидента.

«Мне лично пришлось вмешиваться в пятницу вечером в эту ситуацию, когда мне скинули на телефон фотографии. Я сначала удивился и поставил это под сомнение. Значит: вечернее время, Сити-парк, проводится танцевальный конкурс. Масса людей там. Возникает вопрос: у нас разве массовые мероприятия разрешены? Нет, они запрещены! Нашел телефон администратора торгового центра, звоню ему лично. Он с возмущением: мы, чиновники, нарушаем права… Мы поговорили с ним. Спустя время от него поступил звонок, он стал извиняться. Вы знаете, нам от этого ни жарко ни холодно. Он подвергает риску людей. Сам сидел в кабинете, а люди, которые находились на этом торжестве и как минимум половина без масок - я считаю, это преступное отношение. Я лично звонил в полицию. Те материалы, которые составлены вами совместно с полицией, необходимо передать в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, а дальше - добиться справедливого наказания, вплоть до закрытия или крупного штрафа, чтобы они почувствовали, - сказал Петр Тултаев. - Что еще возмущает: ладно, они - организаторы. Но родители, которые на мероприятие привели своих детей, стояли без масок, они о чем думают?! А потом сами же выкладывали снимки с этого мероприятия - одни с радостью, другие с возмущением. Так, извините, теперь около каждой торговой точки поставить полицейского или работника муниципалитета? Это как понять? Это реальные риски! В этом случае мы должны принять меры. Это мало того безобразие, а игнорирование всего и вся. Цинизм, вызов!»