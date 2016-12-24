Жительница Мордовии выиграла на «Поле Чудес» автомобиль

35 миллионов рублей
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого канала, жительница поселка Чамзинка выиграла автомобиль.
Представительница нашей республики вступила в игру во второй тройке. Сначала она сумела отгадать букву в закрытом на табло слове и, пока вновь крутился барабан, передать привезенные из Мордовии гостинцы - мясные деликатесы и связанные собственноручно платки. Один из них она презентовала специально для дочери Леонида Якубовича Варвары. Но и сам ведущий не остался без подарка - ему по традиции досталось «горячительное» лекарство в штофе от мужа Нины Михайловны, который в дни съемок праздновал свой день рождения.
«Все женщины Мордовии вас очень любят, - сообщила Якубовичу Нина Астайкина и пригласила шоумена приехать в нашу республику. «Конечно, приеду», - дежурно пообещал он и указал на барабан. Стрелка остановилась на призовом секторе «Ключ». «Хотите попробовать?» - спросил Леонид Якубович. Нина Михайловна не колебалась, взяла с подноса ключ и отправилась к стоявшей в студии машине.
«Кто-нибудь уже откроет ее? Давай, мать моя! Держим за тебя кулаки!» - подбадривал участницу из Мордовии ведущий.
«Открыла!» - воскликнул Леонид Якубович, когда Нина Астайкина повернула ключ в замке и открыла дверцу машины. Женщина на всякий случай спросила: «Я теперь забираю?». «Конечно, забирай! Теперь ваша машина. Что хочешь, то и делай с ней», - подтвердил шоумен.
«Ну что? Довольна?» - спросил Якубович при возвращении жительницы Мордовии к игровому барабану. «Очень довольна! Спасибо!» - ответила Нина Михайловна.
Дальше своей тройки Нина Астайкина в игре не прошла, но полученный приз наверняка способен затмить любое разочарование от участия в игре. Хотя положенный налог за выигранный автомобиль отдать государству придется при любых обстоятельствах. Законы такие…
«заработали» на жителях Мордовии «телефонные» мошенники в год коронавируса
Бывший руководитель Саранского медицинского колледжа Елена Орлова не признает вину в получении взяток
Масочно-перчаточный режим в маршрутках Саранска чаще всего нарушается у коммерческих перевозчиков
Куда обращаться с вопросами о коронавирусе и своем самочувствии?
День народного единства республика отметила торжественными мероприятиями
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
Главу Саранска возмутил массовый формат празднования юбилея одного из торговых комплексов
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
В Саранске продолжаются проверки торговли и общепита