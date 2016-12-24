Жительница Мордовии выиграла на «Поле Чудес» автомобиль

В прошлую пятницу о жительнице Мордовии Нине Астайкиной узнали по всей стране. В программе «Поле Чудес», вышедшей 6 ноября в эфире Первого канала, жительница поселка Чамзинка выиграла автомобиль.

Представительница нашей республики вступила в игру во второй тройке. Сначала она сумела отгадать букву в закрытом на табло слове и, пока вновь крутился барабан, передать привезенные из Мордовии гостинцы - мясные деликатесы и связанные собственноручно платки. Один из них она презентовала специально для дочери Леонида Якубовича Варвары. Но и сам ведущий не остался без подарка - ему по традиции досталось «горячительное» лекарство в штофе от мужа Нины Михайловны, который в дни съемок праздновал свой день рождения.

«Все женщины Мордовии вас очень любят, - сообщила Якубовичу Нина Астайкина и пригласила шоумена приехать в нашу республику. «Конечно, приеду», - дежурно пообещал он и указал на барабан. Стрелка остановилась на призовом секторе «Ключ». «Хотите попробовать?» - спросил Леонид Якубович. Нина Михайловна не колебалась, взяла с подноса ключ и отправилась к стоявшей в студии машине.

«Кто-нибудь уже откроет ее? Давай, мать моя! Держим за тебя кулаки!» - подбадривал участницу из Мордовии ведущий.

«Открыла!» - воскликнул Леонид Якубович, когда Нина Астайкина повернула ключ в замке и открыла дверцу машины. Женщина на всякий случай спросила: «Я теперь забираю?». «Конечно, забирай! Теперь ваша машина. Что хочешь, то и делай с ней», - подтвердил шоумен.

«Ну что? Довольна?» - спросил Якубович при возвращении жительницы Мордовии к игровому барабану. «Очень довольна! Спасибо!» - ответила Нина Михайловна.

Дальше своей тройки Нина Астайкина в игре не прошла, но полученный приз наверняка способен затмить любое разочарование от участия в игре. Хотя положенный налог за выигранный автомобиль отдать государству придется при любых обстоятельствах. Законы такие…