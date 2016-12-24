Прокурор Мордовии покинул свой пост

Чем запомнился республике Александр Филимонов

На прошедшей неделе пришли новости, касающиеся сразу троих бывших и действующих руководителей силовых ведомств Мордовии. И самая главная связана с прокурором Мордовии Александром Филимоновым - он покидает свой пост по собственному желанию. Соответствующее заявление об отставке руководитель республиканской прокуратуры подал еще на прошлой неделе. Оно было удовлетворено генеральным прокурором страны Игорем Красновым 5 ноября. На смену Александру Филимонову прочат представителя «ока государева» из Мурманской области.

К нам в республику Александр Филимонов прибыл из Курской области, где он возглавлял областную прокуратуру. Это произошло еще весной 2017 года - указ о его назначении на должность прокурора Мордовии Президент России Владимир Путин подписал 29 марта.

Александр Филимонов сменил на новом для себя посту прокурора Валерия Мачинского, охотно общавшегося с журналистами и предпочитавшего не рисовать красивую отчетность ради карьерных устремлений. Вот как он пояснил эту позицию в одном своем интервью: «С чем связан рост преступности в Мордовии? Объясняю. До этого преступность за пять лет снизилась ровно в два раза. Мы провели анализ и выяснили, что руководители правоохранительных органов лукавили, а именно укрывали преступления от учета, делали все, чтобы лакировать статистику преступлений ради высоких показателей. Раскрываемость в Мордовии в эти годы доходила до 80%, такого не было ни в одном регионе. Мы были впереди планеты всей. Но поменялись руководство, взгляды на ситуацию...»

Александр Филимонов, в свою очередь, пришел в Мордовию в тот период, когда здесь уже произошла зачистка от многочисленных криминальных бригад, последним отголоском которой стал приговор лидеру химмашевской ОПГ Юрию Шорчеву и его сподручным в 2018 году. И вопросы борьбы с коррупцией стали выдвигаться в обществе на первый план. Журналисты задали Александру Филимонову тогда прямой вопрос: «Вас как прокурора устраивает ход борьбы с коррупцией в Мордовии?» И получили довольно расплывчатый ответ: «Наверное, он никогда и никого не может устраивать. Надо понимать, что борьба с коррупцией - это не только уголовные дела, это еще и превентивные действия. Прокуроры проводят большую работу, связанную с устранением коррупциогенных факторов из нормативно-правовых актов, с проверкой задекларированных доходов. За это много наказанных, дисквалифицированных «в связи с утратой доверия». Зачастую граждане сами создают ситуации, при которых один становится взяткодателем, а другой - взяткополучателем. Если же речь идет о вымогательстве взятки, то здесь нужно сразу идти в правоохранительные органы либо звонить по телефонам доверия, которые работают в прокуратуре, МВД, ФСБ и Следственном комитете. Если же говорить о цифрах, то скажу, что борьба с коррупцией в Мордовии активизировалась…».

Александру Филимонову за время работы в республике особенно запомнились проходившие в Саранске матчи чемпионата мира пор футболу. - «Это отдельная веха в истории страны и республики. Не на всех матчах удалось побывать, но на тех, на которых был, мне очень понравилось. Запомнились колумбийские и перуанские болельщики. Делал ли я с ними совместные фотографии? Нет, не привык делать селфи… Болел за сборную России, а также за команду Панамы, которая у нас базировалась. Они стали для нас родными».

В этом году Александр Филимонов на заседании коллегии прокуратуры Мордовии подводил итоги работы за полугодие и отметил ряд позитивных результатов:

«…В результате прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате свыше 330 млн руб., тем самым защищены права более 22 тыс. работников…

…Пресечены нарушения прав медицинских и иных работников учреждений здравоохранения на получение стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

…Основные усилия прокуроров были направлены на защиту социальных прав граждан, в том числе на охрану прав инвалидов и престарелых, качественную и доступную медицинскую помощь. По требованию прокуратуры региональным Правительством более чем на 90 млн руб. увеличено финансирование республиканской территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

…В сфере ЖКХ жесткого реагирования требовали факты несвоевременного расчета за поставленные коммунальные ресурсы. Пресечена допущенная региональным министерством ЖКХ волокита при заключении с органами местного самоуправления соглашений о расселении аварийного жилья.

…Прокурорское вмешательство способствовало завершению строительства многоквартирного дома с долевым участием граждан, сроки возведения которого затянулись.

…Пресечено проведение 95 незаконных внеплановых проверок субъектов предпринимательства, в том числе 68 - в период действия моратория на их проведение.

…По результатам прокурорских проверок исполнения законодательства при обращении с отходами производства и потребления ликвидировано свыше 100 несанкционированных свалок.

…Отмечается положительная динамика качественных показателей борьбы с коррупцией. Несмотря на снижение их общего количества, значительно увеличилось число установленных фактов получения взяток (с 17 до 28), коммерческого подкупа (с 7 до 17). Выявлено 50 коррупционных преступлений при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 56 - в сфере оборонно-промышленного комплекса и 12 - в сфере ЖКХ.

…Особое внимание уделялось рассмотрению обращений и приему граждан. В прокуратуру поступило свыше 7 тыс. обращений, около 3 тыс. разрешено в прокуратуре, каждое четвертое признано обоснованным и удовлетворено.

…Вместе с тем анализ результатов работы свидетельствует о наличии серьезных недостатков и просчетов в организации и осуществлении прокурорами надзорных полномочий. Упущения в осуществлении прокурорского надзора имеются практически на всех направлениях деятельности».

Но несмотря на все эти заслуги, прокурору Мордовии не продлили аттестацию и дали понять, что заявление по собственному желанию будет оптимальным выходом из ситуации. Как видим, Александр Андреевич упрямиться не стал. К слову, это уже вторая крупная кадровая потеря в прокуратуре республики за этот год - летом в отставку по собственному желанию ушел заместитель прокурора Алексей Березин.

Справка «ВС»

Александр Андреевич Филимонов родился 31 августа 1970 года в г. Старый Оскол Белгородской области. Окончил Оскольский электрометаллургический техникум. В 1991 году после службы в армии поступил на очное отделение следственно-прокурорского факультета Харьковской юридической академии, по окончании которой направлен в прокуратуру Белгородской области для службы старшим следователем отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Белгородской области. В разное время работал помощником прокурора Старого Оскола, начальником отделов по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессах Белгородской прокуратуры. С сентября 2006 года занимал должность заместителя прокурора Белгородской области. С ноября 2009 года возглавлял прокуратуру Курской области. С марта 2017 года - прокурор Республики Мордовия. Государственный советник юстиции 2-го класса (соответствует чину генерал-лейтенанта).