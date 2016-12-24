50-й жертвой короновируса в Мордовии стал 50-летний мужчина

«Эпидемиологическая ситуация не позволяет!»
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
Как сообщает региональный оперативный штаб, в федеральной статистике заболевания коронавирусом отражен новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской инфекционной клинической больнице умер мужчина, 50 лет. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – ожирение 3 степени.
Таким образом, с начала пандемии в республике с подтвержденным диагнозом от COVID-19 скончались уже 50 человек.
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
«РИА Новости» составило новый рейтинг российских городов
Региональный оперативный штаб приводит данные по вакцинации от гриппа, пневмококка и коронавируса в республике
Из-за транспортных пробок в Саранске приостановили перевод светофоров в трехфазный режим
Военный комиссар РМ Игорь Тихомиров рассказал в ходе своего брифинга в региональном пресс-центре об особенностях нынешней призывной кампании
На совещании в Администрации города в понедельник обсуждался ход отопительного сезона в столице Мордовии.
По подсчетам агентства РИА «Новости», на каждого жителя Мордовии приходится кредитных долгов банкам на 178,4 тысячи рублей
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
Трагический уход из жизни 16-летней студентки породил множество слухов и кривотолков
Бывший руководитель прокуратуры Октябрьского района Саранска сменит тюремную робу на рабочий комбинезон