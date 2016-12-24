50-й жертвой короновируса в Мордовии стал 50-летний мужчина

Как сообщает региональный оперативный штаб, в федеральной статистике заболевания коронавирусом отражен новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской инфекционной клинической больнице умер мужчина, 50 лет. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлая форма. Осложнение – двусторонняя субтотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – ожирение 3 степени.

Таким образом, с начала пандемии в республике с подтвержденным диагнозом от COVID-19 скончались уже 50 человек.