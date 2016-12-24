В Мордовии от коронавируса скончалась 66-летняя женщина

«Рейды будем продолжать!»
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
По данным регионального оперативного штаба, в федеральной статистике заболевания коронавирусом отражен новый летальный случай в Мордовии. В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 66 лет. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция COVID-19, тяжёлое течение. Осложнения – внегоспитальная двусторонняя нижнедолевая пневмония, ишемический инфаркт правой теменной доли головного мозга. Сопутствующее заболевания – ожирение 1 степени.
В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
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За гибель 27-летней жительницы Саранска Юлии Поляковой при пожаре в частной бане никто не ответит
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