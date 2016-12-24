В Мордовии развернуто 1670 коек для лечения больных коронавирусом

В Министерстве здравоохранения республики рассказали о готовности лечебных учреждений Мордовии к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.

- Сколько ковидных госпиталей сейчас развернуто в республике?

- На сегодняшний день 13 лечебных учреждений Мордовии принимают больных с коронавирусом. Уже развернуто 1670 коек. Задействовано 65 выездных бригад.

- Сколько тяжёлых пациентов сейчас в больницах?

- На 23 октября в реанимации находятся 93 пациента, из них 19 на ИВЛ (в т.ч. 3 с COVID-19).

- Готов ли республиканский Минздрав к росту числа больных в ближайшее время?

- На сегодняшний день в больницах республики есть все необходимые лекарства для лечения больных. Средствами индивидуальной защиты медицинский персонал республики обеспечен в полной мере. Дополнительно закуплены и приобретены благодаря поддержке предпринимательского сообщества аппараты ИВЛ и КТ.