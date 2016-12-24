Движение по фазе

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Администрации Саранска признала, что новая схема работы светофоров устраивает далеко не всех горожан. Перевод дорожных объектов в трехфазный режим, исключающий пересечение пешеходных и транспортных потоков, начался, как известно, по инициативе УГИБДД МВД по РМ. Но на многих перекрестках стали возникать большие пробки, что спровоцировало рост обращений граждан, поступающих саранскому градоначальнику через интернет-приемную, «горячую линию», официальные сообщества мэрии в социальных сетях.
Чтобы узнать мнение как можно большего числа горожан, Петр Тултаев поручил провести опрос. По результатам проведенного голосования будет принято окончательное решение. Пока в столице Мордовии перевод светофоров в трехфазный режим приостановлен.
Голосование проходит в официальном сообществе Администрации городского округа Саранск ВКонтакте. Продлится оно до 1 ноября.
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