«Рейсы будем продолжать!»

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В Саранске приостановили деятельность шести точек общепита
По поручению Главы города Петра Тултаева рейды по проверке соблюдения предписанных санитарных норм будут проводиться в постоянном режиме как в общественном транспорте, так и в торговых сетях, магазинах и точках общепита.
«За минувшую неделю было проверено 111 объектов. По результатам рейдов за нарушение санитарно-эпидемиологических норм приостановлена деятельность 6 точек общественного питания, пять из них находятся на рынке «Заречный», одна - на улице Терешковой. Составлены материалы на рюмочную в районе кольца у Северного. В ближайшее время по этому объекту будет принято решение Роспотребнадзором. Рейды будем продолжать», - доложила директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Администрации Саранска Ирина Объедкина.
В мэрии еще раз напомнили, что при посещении магазинов покупателям необходимо использовать маску и перчатки, а также соблюдать дистанцию. Руководителям торговых сетей необходимо не допускать скопления покупателей в очереди.
Начальник Транспортного управления Игорь Белорунов рассказал, что рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте проводятся регулярно. «С 12 по 15 октября проверено 903 единицы общественного транспорта, 476 пассажиров на месте устранили замечания - надевали маску или перчатки, составлено 6 протоколов. Больше всего нарушений выявляется у частных перевозчиков», - отметил Игорь Белорунов.
В Саранске продолжаются и проверки такси. За минувшую неделю проверено 53 машины, водителями и пассажирами на месте устранено 37 замечаний, на одного водителя за несоблюдение профилактических мер составлен протокол.
«Сотрудники и торговых объектов, и кафе, и общественного транспорта, и такси должны понимать необходимость введенных мер. Нарушая предписанные специалистами профилактические меры, они подвергают риску свое здоровье, здоровье своих близких, а также посетителей или пассажиров. Сейчас все в пример ставят Китай: если там сказали носить маски, все жители носят маски. Лишь профилактические меры, сознательность каждого человека помогут победить эту болезнь», - сказал Петр Тултаев.
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